Une centaine de millions d’investissements et des dizaines d’emplois: FEDEX dope Liege Airport

Plus d’une centaine de millions d’euros investis en moins de 2 ans à Liège Airport, le géant américain FEDEX confirme ainsi son ancrage liégeois à long terme.

Dès le rachat de TNT, le groupe logistique avait annoncé que le site de Liège deviendrait son hub le plus performant d’Europe. Fedex tient parole.

TNT avait prévu la rénovation complète de son centre de tri pour 70 millions. Fedex a repris et amélioré le projet en injectant plus d’une trentaine d’autres millions. Au total, on dépasse allégrement la centaine de millions investis sur ce site en moins de 2 ans. C’est exceptionnel! Et il n’y a pas que le centre de tri, Fedex a maintenu tout le réseau de connexions de TNT mais il lui a aussi ajouté 5 nouvelles liaisons dont une vers Shangaï.

200 nouveaux emplois en quelques mois

C’est assez rare pour être souligné. Des dizaines d’emplois à durée indéterminée ont été créés par FEDEX en quelques mois. Côté syndical, on s’en réjouit, Thierry Grignard, secrétaire régional FGTB Metal: « en juin , nous avons pu convertir 86 contrats d’interim en CDI et ici, fin d’année, 115 autres intérimaires devraient passer en contrats à durée indéterminée. Donc , sur l’ensemble de l’année, c’est 200 travailleurs de plus. C’est une bonne nouvelle. »

Fedex, c’est aujourd’hui plus de 1800 emplois à Liège airport et si on y ajoute les 400 d’ASL, l’ancien TNT Airways, on dépasse nettement les 2200 emplois.

Fedex, c’est la locomotive de l’aéroport liégeois mais il y a aussi beaucoup d’autres opérateurs et des candidats pour s’installer sur le site. Côté syndical , on s’en réjouit mais on tire la sonnette d’alarme: l’aéroport devient trop petit!

« On est quasiment à 100%. Il y a une autre compagnie, Lachs, la compagnie israélienne qui manque d’ espace et qui doit refuser des clients parce qu’on n’a pas assez de places pour parquer les avions. Il faut absolument de nouveaux investissements dans l’infrastructure de l’aéroport parce qu’il y a un potentiel énorme et s’il n’y a pas d’investissements, ils iront ailleurs. Or ça permet de créer de l’emploi et des emplois où les travailleurs ont peu de qualification. Or, on sait tous que c’est très difficile d’obtenir un emploi qunad on a peu de qualification. », ajoute Thierry Grignard. Le syndicaliste plaide également pour l’allongement de la deuxième piste et même la création d’une troisième piste.

