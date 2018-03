Une commission spéciale vérifieront la protection contre les attentats des objets de la coupe du monde 2018 à Rostov

La construction du stade « Rostov-Arena »

ROSTOV-SUR-le-DON, le 5 mars. /TASS/. La commission, qui est examiné à chaque sportif de l’objet concerné pendant les matchs de la coupe du monde de football de 2018 à Rostov – sur-le-Don, sur le sujet de la sécurité contre le terrorisme, créé dans la région. Ce sujet communique le service de presse du gouverneur de l’oblast de Rostov.

Lundi dans la région a eu lieu la réunion régionale de la lutte anti-terroriste de la commission, sous la direction du gouverneur de Vasily Golubev. Au cours de la réunion ont discuté des mesures pour améliorer la lutte anti-terroriste la sécurité des objets de la coupe du monde.

« Pour la mise en œuvre du contrôle de l’organisation anti-terroriste de sécurité créé la commission sur l’examen de chacun des sites sportifs, impliqués dans les matchs de championnat. Dans le cadre d’enquêtes réalisées effectué un contrôle permanent de l’exécution des mesures de formation du stade et les terrains d’entraînement de la coupe du monde », – dit dans le message du service de presse.

La vérification de la lutte anti-terroriste de la préparation des installations sportives organisent avec la participation de représentants du comité d’organisation de la coupe du monde 2018, les autorités, les forces de sécurité et les services de police. Auparavant, le chef de l’administration de la région de Rostov-sur-le-Don Vitaly Кушнарев rapporté par le TASS, que de garantir la sécurité pendant la coupe du monde 2018, la ville sera impliqué plus de 3 milliers de fonctionnaires de police, ainsi que plus de 100 cosaques et les justiciers.

Comme l’a signalé, à la coupe du monde 2018 dans la région de Rostov doivent être préparés six de l’entraînement, des champs et des bases de commandes: les stades « Olimp-2 », « Locomotive », le SKA et le « Travail » à Rostov-sur – le-Don, « Torpedo » Taganrog et le stade complexe sportif du nom de Лакомова en mer d’Azov.

Le championnat du monde aura lieu dans 11 villes de la Russie du 14 juin au 15 juillet. Stade « Rostov-Arena accueille les matches du Brésil – Suisse (17 juin), l’Uruguay et l’Arabie Saoudite (20 juin), la Corée du Sud – Mexique (23 juin) et l’Islande – Croatie (26 juin) dans le cadre de la phase de groupes du tournoi, ainsi que la rencontre de 1/8 de finale de la coupe.