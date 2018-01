Une conductrice de bus de la Stib agressée pour avoir refusé de laisser monter un passager

Une conductrice de la Stib qui se trouvait vendredi en pause à l’arrêt Wiener, à Watermael-Boitsfort, a reçu un coup de poing à la poitrine d’un passager qui souhaitait malgré tout monter dans son bus. L’individu a été interpellé par la police, indique samedi Cindy Arendts, porte-parole de la Stib.

L’incident s’est produit vendredi vers 18h00 au terminus de la ligne de bus 95, place Wiener, à Watermael-Boistfort. Quand un voyageur a voulu monter à bord du véhicule, la conductrice lui a expliqué qu’elle était en pause et lui a demandé d’y prendre place plus tard. L’homme est malgré tout monté dans le bus et a pris vivement à partie la conductrice avant de lui asséner un coup de poing à la poitrine. La conductrice a appelé la police, qui a intercepté l’individu.