Une équipe de 200 bénévoles se préparer à un test de match au stade de la coupe du monde 2018 à Kaliningrad

KALININGRAD, le 26 février. /TASS/. L’ensemble des bénévoles pour le service de premiers test-matches dans le stade construit pour la coupe du monde de football, a commencé à Kaliningrad. Une équipe de 200 personnes formeront la base de concours, parmi les candidats à l’exode des bénévoles du championnat, le TASS a rapporté l’agence de la jeunesse de la région.

« Pour de l’aide dans l’organisation des matchs (à titre indicatif, en avril – mai – env. TASS), nous prévoyons de former une équipe de candidats à l’exode des bénévoles, composé de près de 200 personnes », – a dit le chef de l’agence Tatiana Vassilieva, en soulignant que le travail sur le test matches « une occasion unique pour les bénévoles de tester leurs compétences en pratique et d’acquérir une nouvelle expérience qui va directement pendant la coupe du monde de football ».

Les volontaires vont travailler dans deux directions « Dernier kilomètre », qui aide les supporters et la création d’une atmosphère de fête, et « Transport », où seront de conseiller les clients en matière de logistique et de transport.

Le championnat du monde de football 2018 aura lieu du 14 juin au 15 juillet sur les 12 stades dans 11 villes de la Russie. Kaliningrad prendra quatre matchs de la phase de groupes: Croatie – Nigeria (16 juin), Serbie – Suisse (le 22 juin), l’Espagne – Maroc (25 juin) et l’Angleterre – Belgique (28 juin). Selon les estimations du Ministère de la culture et du tourisme de la région de Kaliningrad, pendant les jeux dans la région viendront jusqu’à 120 milliers de touristes.

À l’entretien des matches de la coupe du monde dans le domaine de l’attirer près de 3 mille volontaires. Environ 1,3 mille volontaires de la coupe du monde 2018 établiront sur la base de l’université fédérale de la Baltique. Emmanuel Kant, encore plus de 1,5 mille volontaires de la первенству prévu de préparer la urbain волонтерском le centre de Kaliningrad.