Une exposition d’affiches des championnats du monde de football s’est ouvert à Saransk

TASS, le 1er février. L’exposition des affiches officielles des championnats du monde de football des années précédentes s’est ouvert à Saransk. Il est rapporté par le portail officiel du tourisme pour les fans de la coupe du monde 2018 Welcome2018.com.

« Les visiteurs ont l’occasion de se familiariser avec l’histoire mondiale de football en championnat dès la première dans les années 1930, en savoir plus sur les affiches, les victimes officielles sur chaque championnat », – dit dans le message des organisateurs.

L’exposition sera ouverte tous les jours jusqu’à la fin de la coupe du monde, fermé le lundi.

Officiel de l’affiche de la coupe du monde de football 2018 représente le gardien de but soviétique Lev Yachine. L’auteur de l’affiche russe et le designer Igor Гурович pendant le temps de travail вдохновлялся la créativité des constructivistes russes de la fin des années 1920, y compris Дзиги Cornalba et frères Стенбергов.

Le championnat du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes de la Russie. Dans la capitale de la Mordovie se tiendra quatre matches de la phase de groupes.

