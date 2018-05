Une fillette entre la vie et la mort après l’attaque d’une épicerie

Illustration –

AFP

Une fillette de 7 ans est entre la vie et la mort après avoir été gravement brûlé lors de l’attaque au cocktail Molotov de la supérette de son père à Pringy.

À Pringy en Seine-et-Marne, une fillette de 7 ans est toujours entre la vie et la mort, après l’attaque d’une épicerie le week-end dernier. Deux hommes cagoulés sont entrés dans une supérette de la petite ville, lançant des cocktails Molotov en direction de la fillette et de son père, gérant du commerce.

« La famille est désabusée. Le papa est totalement effondré. Il espère que la petite pourra se rétablir rapidement », explique Eric Bonnomet le maire de la commune.

« On n’a pas de pistes »

« On n’a pas de pistes. Même si on en avait je ne le dirais pas pour ne pas brouiller l’enquête de la police judiciaire. Le papa ne dit pas grand-chose pour le moment, il pense plus à sa fille qu’autre chose », a-t-il précisé.

Anaïs, la fillette, est brûlée entre 70 et 80% au visage et sur les membres supérieurs. Le gérant a lui été brûlé à la main en voulant aider sa petite fille. Il a déposé plainte contre X lundi.