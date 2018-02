Une Fondation pour préserver le patrimoine d’artistes liégeois

Une nouvelle exposition démarre dès ce vendredi au Musée la Boverie. Elle est consacrée aux œuvres du couple Guy Vandeloise et Juliette Roussef. L’occasion, pour les deux artistes liégeois, d’annoncer la création de la Fondation Province de Liège pour l’Art et la Culture. D’utilité publique, cette fondation accueillera et protégera les œuvres du couple mais aussi celles d’autres artistes.

Guy Vandeloise décide de la création d’une fondation suite à un constat établi au fil du temps. Depuis l’âge de dix-huit ans, j’ai été amené à constater que les œuvres disparaissent entièrement. Les héritiers n’ont aucun intérêt à conserver les œuvres de leur père ou de leur mère (…) Parfois, ils ne savent qu’en faire, poursuit Guy Vandeloise. Le coût consacré à la conservation d’une œuvre peut également pousser certaines personnes à s’en défaire. De plus, la promotion n’est pas donnée à tout un chacun, rappelle l’historien, ému de voir un tas d’œuvres disparaitre.

Pour lutter contre ces problèmes, le couple prévoit de léguer ses biens à la fondation. Grâce à ces dons, il assure la pérennité de sa création mais aussi de son patrimoine personnel. Un patrimoine mobilier et immobilier de collectionneurs. Les époux proposent à d’autres artistes de les imiter: il m’apparait important de sauver et de promotionner toute œuvre qui en vaut la peine, quelle que soit sa tendance, témoigne Guy Vandeloise, ouvert à tous les styles.

Il y en a qui laisse des enfants, nous on laisse de la peinture

Bien qu’une œuvre soit personnelle, à partir du moment ou elle réalisée, il est tout a fait logique qu’un artiste essaie de la faire connaître, insiste Guy Vandeloise. En tant qu’artiste, la volonté est de laisser une trace: il y en a qui laisse des enfants, nous on laisse de la peinture, enchaine Juliette Roussef.

Le lancement de cette fondation est le fruit d’un travail d’équipe, et même de couple dans ce cas-ci. Lui a eu l’idée de base et moi, j’y ai mis mon grain de sel, précise Juliette Roussef qui souhaite donner à la fondation un « esprit d’activité ». Dans cette optique, des expositions, des conférences où des ateliers pourraient s’y dérouler. Cela devrait servir de tremplin pour les artistes. Guy Vandeloise possède énormément d’archives sur les artistes. L’idéal serait, selon Juliette Roussef, que les gens puissent venir les consulter si ils ont envie.

Retrouvez l’œuvre Vandeloise Roussef dans une exposition à La Boverie jusqu’au 1er avril.