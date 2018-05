Une nouvelle nichée de faucons pèlerins à la Basilique Saint-Martin à Liège

On peut entendre leurs petits cris stridents et les voir tournoyer dans le ciel. Pour la troisième année consécutive, un couple de faucons pèlerins est revenu spontanément nicher tout en haut de la basilique Saint-Martin à Liège. Il y a quinze jours, trois fauconneaux-un mâle et deux femelles-y sont nés. L’endroit paraît idéal. « On pourrait dire que c’est un site naturel » explique Antoine Dumont, ornithologue à l’Institut royal des sciences naturelles » on n’y a pas installé de nichoirs, le couple de faucons a choisi délibérément d’y revenir nicher pour la troisième fois. C’est formidable. Cette espèce avait disparu de nos contrées il y a trente ans à cause notamment de l’importante utilisation de certains insecticides comme le DDT mais aussi à cause de la chasse pratiquée par les colombophiles. Le pigeon étant une proie de prédilection du faucon pèlerin. La population a pu se reconstituer et singulièrement à l’intérieur des villes où cet oiseau trouve vraiment un hôtel cinq étoiles pour ses petits. » Antoine Dumont a procédé à la pesée ainsi qu’au baguage des trois fauconneaux. La bague c’est un peu la carte d’identité de l’animal sur laquelle on trouve un numéro spécifique et l’adresse de l’Institut royal des sciences naturelles. » Si on retrouve le fauconneau, on pourra retracer une grande partie de sa vie » explique encore Antoine Dumont « il faut savoir que le taux de mortalité est relativement important surtout pour les oisillons. Il y a trente pour cent de mortalité à un an pour ceux-ci, mais septante-cinq pour cent de survie pour les adultes. Le faucon pèlerin peut vivre jusqu’à quinze ans. » Chasseur extraordinaire, le faucon pèlerin peut foncer sur sa proie à près de quatre cents km/h. Il est également doté d’une vue exceptionnelle qui lui permet de repérer celle-ci en plein vol, à plus d’un kilomètre. Pour les amoureux des oiseaux, il est sans conteste, le plus beau des rapaces. Nos petits fauconneaux liégeois, eux, ne sont pas encore prêts à chasser. Ils prendront leur envol dans une vingtaine de jours.