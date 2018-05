Une nouvelle tour de contrôle digitale pour l’aéroport de Liège

26 millions seront investis à l’aéroport de Liège d’ici 2024. Une tour de contrôle digitale et un poste d’inspection pour l’Afsca seront construits. L’essentiel du budget approuvé par la Région Wallonne ira à la sécurisation de l’aéroport. C’est bien sûr une conséquence des attentats de mars 2016 qui ont notamment frappé l’aéroport de Zaventem. De nouveaux bureaux pour les services des douanes et pour la police. Des nouveaux bâtiments et de nouvelles infrastructures pour les différents contrôles de sécurité, ceux qui visent les passagers à l’arrivée et au départ; et ceux qui concernent le personnel des aéroports. Le plan prévoit aussi l’installation de meilleures caméras de surveillance, de meilleurs systèmes de contrôle du contenu des bagages, pour aussi mieux détecter la présence éventuelle d’explosifs.

Une nouvelle tour de contrôle digitale

Une étude, menée par Belgocontrol est actuellement en voie de finalisation. La nouvelle tour sera construite en dehors de l’enceinte aéroportuaire. La vue directe, depuis la tour actuelle, sera remplacée par un mur d’écrans. Trois millions seront consacrés à cet investissement. Le radar d’approche sera par ailleurs rénové.

Un nouveau poste d’inspection pour l’Afsca

Un poste d’inspection frontalier sera construit dans la zone nord de l’aéroport. Il complètera le poste de la zone sud, afin de répondre à la croissance des activités de l’aéroport, notamment le contrôle des animaux, les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques. Ce poste comprendra des installations spécifiques, connectées à la piste, et entre autres, un laboratoire d’analyse intégré, des étables et des écuries.