MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. Une première dans l’histoire mondiale de la procession « Immortel régiment » se tiendra à la veille du Jour de la Victoire sur la station de Se 63e Fédération de l’expédition antarctique (RAE) en Antarctique. Ce journaliste le TASS dit l’un des organisateurs, médecin-chirurgien de la station de Mikhaïl Vorontsov.



« Chaque année depuis le début de cette action, nous en famille marchaient sur « l’Immortel régiment à saint-Pétersbourg. Cette année, une fois que le Jour de la Victoire est venu à l’hivernage, nous avons pensé que le pire de la sixième continent, à la fois « l’Immortel régiment » déferle sur toute la planète? Jusqu’à présent, ici, n’a pas effectué ces activités, notre sera le premier. Le chef de la station de Yuri Нездеров a approuvé notre proposition », – a déclaré Vorontsov.

Selon lui, les plaques avec des photos de famille, de ceux qui ont combattu dans la Grande guerre Patriotique, зимовщики préparé à l’avance. Sur Новолазаревской fonctionne 32 de l’homme, ils ont tous le 8 mai participeront à la petite procession de l’entrée de la station à son caractère informel, grande ronde de l’écran avec le nom de l’image de la station et de la carte du sixième continent.

En outre, la Новолазаревскую arrivera un groupe de scientifiques indiens de la station Майтри, située à côté russe de la station. Les indiens et explorateurs russes prendront part à ce dîner, et le soir on attend le salut.

Fédération expédition antarctique (RAE), en opérant une expédition Arctique et de l’antarctique, d’un institut de recherche. Sur le sixième continent fonctionnent les cinq permanents russes stations: les Progrès Se, Est, de Paix et de Беллинсгаузен. Зимовщики passent dans l’Antarctique environ un an, et la saison des escadrons de la travaillent de l’antarctique de l’été.

« L’immortel régiment

La promotion « Immortel régiment » pour la première fois, a passé en 2007 à Tyumen et à l’origine a reçu le nom de « la Parade des vainqueurs ». Le nom actuel elle a acquis à partir de 2012 dans la ville de Tomsk, et déjà en 2013, répartis dans plus de 120 villes. En 2014, la rue avec des portraits de combattants sont sortis les habitants de 500 villes dans sept pays. À partir de 2015, l’action est officiellement devenu le russe.

Selon les données du centre Panrusse d’étude de l’opinion publique, l’idée d’un « Immortel régiment, près de 96% des habitants de la Russie, parmi lesquels beaucoup de jeunes. Maintenant Immortel, le régiment passe dans de nombreux pays.