Une rue est défoncée depuis 30 ans: le problème, c’est qu’elle est à cheval sur deux communes

La situation est pour le moins ubuesque : les riverains de la Tienne du Pâturage, une rue située à cheval sur la commune de Court-Saint-Étienne et sur celle d’Ottignies, se plaignent depuis 30 ans de l’état de la voirie ! Des trous et des bosses qui abîment les voitures.

Il faut dire qu’avec ses 30 mètres de trous, juste à l’entrée de la Tienne du Pâturage, cela ressemble à peine à une rue. Les nids de poules y sont plus gros les uns que les autres. Et cette situation dure depuis… trois décennies ! Oui, vous avez bien lu : 30 ans.

Selon Caroline Lecler, une habitante de la rue, le problème est que le cul-de-sac est à cheval sur deux communes. « La commune de Court-Saint-Étienne et celle d’Ottignies se renvoyaient la balle en disant que c’était la faute de l’autre et qu’il refusait par conséquent de payer… »

Plus complexe qu’il n’y paraît

La partie abimée se trouve sur le territoire de Court-Saint-Étienne mais appartient à un privé. Même si la commune a finalement accepté de résoudre l’imbroglio, elle doit d’abord s’arranger avec le propriétaire.

« La commune serait à présent d’accord de racheter la rue mais il y aurait un problème de papier du côté du propriétaire… Ce qui bloque le dossier. La commune nous a invités à aller rencontrer le propriétaire, ce que nous avons fait il y a moins de deux semaines. Et on peut dire qu’il manque de volonté (pour retrouver ce fameux « papier »)… »

Si malgré tout, la situation venait à s’améliorer, il faudrait ensuite régler le problème des inondations dans la partie qui se trouve sur la commune d’Ottignies. Les habitants de la Tienne du Pâturage ne sont donc pas encore sortis d’affaire…