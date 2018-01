Une soixantaine de fidèles à une messe en mémoire de Louis XVI à Watermael-Boitsfort.

Ce 20 janvier 2018, une soixantaine de personnes, pour la plupart (très) âgées, ont assisté à une messe de requiem en souvenir du Roi Louis XVI, guillotiné le 21 janvier 1793, il y a 225 ans. Passé inaperçu jusqu’à aujourd’hui, l’événement n’est pourtant pas nouveau. La tradition de commémorer le décès de Louis XVI remonte déjà à plusieurs années. L’église du Couvent Sainte-Anne, rue Wiener, à Watermael-Boitsfort, accueillait cette année Monseigneur Gilles Wach, venu de France. Il est le Supérieur de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, ordre catholique à l’origine de l’événement.

Un message « contre-révolutionnaire »

Ce que l’on commémore, donc, c’est « l’assassinat » de Louis XVI, « Roi martyr » lors de la Révolution française. Parmi les fidèles, ce chapitre de l’Histoire de France est connoté négativement. « C’est par fidélité à la tradition », explique un paroissien sur le parvis de l’église, « et peut-être aussi par esprit un peu contre-révolutionnaire. On sait tous ce que la Révolution a apporté de mauvais depuis plus de 200 ans. C’est une manière de s’inscrire dans ce combat-là. »

Aucun doute n’est en effet permis lorsqu’on prend connaissance du sermon de Monseigneur Wach. « La Révolution dite française ne fut pas seulement un changement politique de grande ampleur mais surtout et avant tout l’expression violente et radicale du rejet de Dieu, la profanation d’institutions sacrées, l’apostasie de plusieurs siècles d’histoire chrétienne. De ce désastreux cataclysme doit être déduite la quasi-totalité des maux qui assombrissent le contexte religieux, culturel et social dans lequel nous évoluons aujourd’hui. A travers l’Europe entière, l’hydre révolutionnaire devait propager l’erreur et la division, briser l’unité des nations, dissoudre les fondements de la paix sociale, renoncer à la lecture intégrale de l’Homme en célébrant un humanisme sans Dieu, en disjoignant l’anthropologie du travail de la grâce, en instaurant une félicité égoïste et charnelle aux antipodes de la loi évangélique ».

Dieu plutôt que la démocratie

« Pour moi, le pouvoir vient d’en haut », explique ce jeune fidèle en réponse à une question sur la pertinence d’une référence à un roi incarnation de l’absolutisme à une époque où règne la démocratie « égalitaire ». « Le pouvoir ne peut venir d’en bas, il doit venir de Dieu, c’est écrit d’ailleurs dans la Bible. Quant aux gens qui ne croient pas ou qui croient en un autre dieu, notre devoir de Chrétien, c’est de faire de l’apostolat autour de soi mais bon, je n’ai pas les réponses à tout, je ne suis pas moi-même théologien. »

On se serait cru projeté trois siècles en arrière au cours de cette messe de requiem dont on retiendra surtout les chants (en direct), tout simplement magnifiques.