Russes et l’armée syrienne de couloir El-Вафидин

© EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI

DAMAS, le 1er mars. /TASS/. Tirs de combattants ne donnent pas commencer à quitter les civils de l’est de l’Huta.

À propos de ce jeudi a déclaré aux journalistes le représentant du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit, le général-major Vladimir Zolotoukhine.

Voir aussi







Que se passe en république Orientale,



« Le décrochage de l’humanitaire du fait des groupes armés illégaux. Les rebelles continuaient à ne respectent pas le mode de la cessation des hostilités et ne permettent pas de quitter la zone de danger la population civile », dit – il.

Selon lui, le but des terroristes – utiliser les civils comme bouclier humain, pour « en toute impunité le feu sur les troupes gouvernementales et les quartiers résidentiels de Damas ». Au début de l’action d’un couloir humanitaire a considérablement augmenté le nombre de messages de la population de la Huta la hotline du Centre de russie pour la réconciliation des parties en conflit de la situation. En tapant les limites de la vente à la population de la food and drug administration, l’action délibérément créé leur déficit, a souligné Zolotoukhine.

« On relève des cas où les habitants se tournent vers des milices dans les demandes de libérer de l’est de Huta pour de l’argent, mais reçoivent un refus. Les membres de l’IAF à éliminer les habitants de véhicules personnels et l’utilisent à leurs propres fins. Interdisent l’utilisation d’une radio, de la télévision et des téléphones portables », a souligné l’officier russe.

Entre désireux de quitter le secteur des civils et menacent leur militants de collisions, à la suite de quoi il y a des victimes des deux côtés, a déclaré également Zolotoukhine. Les militants distribuent des tracts dans lesquels commandent à la population locale de rester dans leurs maisons sous la menace de la violence. « La réalité de ces menaces est confirmé hier le feu d’environ 300 manifestants habitants dans la Douma d’etat (petite ville dans la banlieue de Damas, l’un des plus grands piliers de la milice). De raffinage de l’information au cours de cette spontane de la manifestation a été tué de quatre personnes », a déclaré Zolotoukhine.

Voir aussi

Les habitants de l’est Huta demandent des défenseurs de les aider à quitter la région

La deuxième journée consécutive, les militants ne donnent pas aux civils quitter Orientale Гуту

Poutine: la Russie ne peut pas indéfiniment supporter les coups des combattants de l’est de l’Huta

Dans le cadre de suivi des collisions de la foule des manifestants avec les militants « désespérés habitants ont tué trois bandits », a ajouté le général.

Il a souligné que les forces gouvernementales en Syrie repoussé toutes les attaques de rebelles, qui ont pris pendant la pause humanitaire. « Bien que la situation dans l’est, continue à être un défi, aujourd’hui, à 9 heures du matin (10h00 gmt), entrée en vigueur le troisième humanitaire pause. Dans le cadre de ses actions, à partir de 10:10 à 11:30 (11:10-12:30 gmt), l’action des groupes armés illégaux trois fois, a tenté d’attaquer le corridor humanitaire El-Вафидин des régions de l’est Харасты, l’ouest de la périphérie de l’Eure-Рихана et le nord de la périphérie de El-Шафуниия. Toutes les attaques ont été repoussés avec succès par les forces gouvernementales », dit – il.