Une voiture française percute un camion-citerne en Italie: six morts

Ce mardi en Lombardie, une voiture immatriculée en France a été projetée contre un camion-citerne qu’elle fait exploser après avoir été heurtée par un autre camion. Six morts dont deux enfants sont à déplorer.

Six personnes dont deux enfants ont été tuées mardi sur une autoroute du nord de l’Italie lorsqu’une voiture immatriculée en France a percuté un camion-citerne qui a explosé, ont indiqué la police et les médias locaux. Un camion a percuté la voiture qui a alors été projetée contre le camion citerne, qui a explosé.



Les cinq passagers de la voiture – trois adultes et deux enfants – et le conducteur du camion ont été tués, tandis que le chauffeur du camion-citerne s’en est sorti vivant. Une vidéo diffusée par la police montre les pompiers luttant contre les flammes surmontées d’une épaisse fumée noire visible à plusieurs kilomètres à la ronde.



L’accident s’est produit sur une autoroute à hauteur de Brescia, une ville de Lombardie située à l’est de Milan.