La moitié des habitants d’Ixelles ne sont pas de nationalité belge, mais depuis quelques années, ces étrangers peuvent aussi voter aux élections communales. Pourtant, jusqu’ici, très peu le font. A peine 12% en 2012. Peut-être notamment parce que pour voter, ils doivent d’abord faire la démarche de s’inscrire sur les registres de la commune…

Alors, pour les convaincre, certains partis ont démarré des actions. C’est la cas d’Ecolo, dans l’opposition à Ixelles, qui va directement rencontrer ces étrangers dans la rue.

« L’idée de la « voting box » ? C’est une grosse boîte rouge de 2 m³ qu’on tire derrière un vélo dans toutes les rues d’Ixelles pour aller rencontrer les gens et les inciter à devenir citoyen actif, déclare Bertrand Wert, conseiller communal. Il y a les ressortissants européens et les non-européens. En soi, c’est très simple : il faut juste remplir un document. Et une fois rempli, ils vont glisser leur bulletin et nous, on se chargera d’aller déposer le tout à la commune. »

Et on ne parle pas du programme ?

« Bien évidemment ! Nous en profitons aussi pour en parler. Mais l’idée première, c’est de leur dire : « faites le premier processus », qui est de s’inscrire sur les listes électorales ; ensuite, nous leur disons qu’on peut leur proposer quelque chose. Car on a tous à se féliciter que de nouveaux citoyens arrivent. Après leur inscription, alors là la campagne commence ! », nous répond Bertrand Wert.

La date butoir est le 31 juillet. Notons que toutes les informations pour s’inscrire se retrouvent sur le site de votre commune.