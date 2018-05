Université d’Aix-Marseille: site bloqué et examens annulés pour 700 étudiants

La direction de l’université Aix Marseille a annulé les examens ce lundi après le blocage du site. –

Boris HORVAT / AFP

Plusieurs dizaines d’étudiants bloquaient ce lundi matin le site où avait été délocalisées les épreuves de sciences de la faculté d’Aix-Marseille.

Les examens prévus ce lundi pour environ 700 étudiants marseillais ont été annulés par la direction de l’Université Aix-Marseille, après le blocage d’un site universitaire sur la Canebière par des opposants à la réforme de l’accès à l’université.

Risque de « trouble à l’ordre public »

Vers 09H00, des policiers ont repoussé les 60 à 80 jeunes qui bloquaient l’entrée de la faculté de droit et d’économie, où avaient été délocalisées de épreuves de sciences, a constaté l’AFP. Face au risque de « trouble à l’ordre public », la direction de l’université a décidé d’annuler les examens prévus, a précisé une porte-parole.

Sur la Canebière, sur les fenêtres de la porte d’entrée du site gardé par les forces de l’ordre, des feuilles A4 annonçant l’annulation de ces examens prévus à 08H30 ont été affichées.

D’autres universités touchées

Après le déblocage de l’établissement, une trentaine de militants syndicalistes cheminots et dockers sont venus afficher leur soutien aux étudiants grévistes. Accueillis par une clameur, ils se sont postés en première ligne face aux policiers qui gardaient toujours vers 10H00 l’entrée du site.



D’autres examens ont également été annulés à la suite de blocages ce lundi matin à l’université Lumière-Lyon 2, vendredi et samedi à Arcueil (Val-de-Marne), où avaient été délocalisés des partiels de l’université de Nanterre, et mercredi dernier à Grenoble.