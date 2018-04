Universités: Macron dénonce des « manipulations politiques extérieures »

Emmanuel Macron a dénoncé ce mercredi les « manipulations politiques extérieures » à l’université. –

AFP

Emmanuel Macron a dénoncé ce mercredi des « manipulations politiques extérieures à l’université » qui provoquent des violences dans plusieurs facs et jugé inacceptables les attaques contre des gendarmes à Notre-Dame-des-Landes, a déclaré son porte-parole Benjamin Griveaux.

Convergence des luttes

Evoquant en conseil des ministres les blocages dans certaines universités, le chef de l’Etat a fustigé « des mobilisations violentes qui cherchent la convergence des luttes » et sont « loin des sujets liés à l’enseignement supérieur et à la réforme » engagée par le gouvernement.

« Il y a des manipulations politiques de factions très extérieures à l’université. Le gouvernement entend poursuivre la réforme engagée pour permettre à chaque étudiant de réussir. Ceux qui cherchent une hypothétique convergence des luttes ne veulent en réalité qu’une seule chose, que la transformation à l’oeuvre dans notre pays s’arrête: c’est à l’opposé des intentions du gouvernement », a-t-il insisté.

Violences contre les gendarmes condamnées

Emmanuel Macron a aussi estimé que l’expulsion en cours à Notre-Dame-des-Landes « illustre la crédibilité des engagements pris par le Premier ministre lors de l’abandon du projet d’aéroport » et « rendu hommage aux forces de l’ordre qui comptent dans leurs rangs plusieurs blessés ».



Certains ont pour objectif « de nuire le plus possible aux forces de l’ordre et ce n’est en rien acceptable », a ajouté le président de la République, cité par Benjamin Griveaux.



Au troisième jour des expulsions sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, des affrontements se poursuivaient ce mercredi matin entre gendarmes mobiles et zadistes retranchés derrière des barricades.