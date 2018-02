UPS développe ses propres camionnettes de livraison électriques

UPS va lancer sa propre série de camionnettes de livraison électriques. Dans un communiqué, l’entreprise américaine explique que ce projet se fera en partenariat avec le fabricant de camions Workhorse Group Inc. Concrètement, UPS veut mettre en place 50 camionnettes électriques pour remplacer les véhicules actuels qui roulent à l’aide d’énergies fossiles.

Chaque véhicule disposera d’une charge permettant de rouler 100 miles (160 kilomètres). Aujourd’hui, UPS dispose d’environ 35.000 camions qui roulent au diesel ou à l’essence. La firme d’Atlanta espère que le coût des nouveaux véhicules électriques soit en deçà de celui des camionnettes utilisées actuellement.

UPS va d’abord tester son projet sur des routes urbaines aux Etats-Unis, notamment à Atlanta, Dallas et Los Angeles. Pour l’entreprise de livraison, ce lot de véhicules aidera « UPS à créer une flotte plus propre et plus silencieuse, un bénéfice non-négligeable pour les zones urbaines ».