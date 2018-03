Une tempête hivernale continue de frapper l’Europe avec de fortes chutes de neige et des températures inférieures à zéro dans plusieurs pays.

Le service météo britannique prévient que la tempête Emma s’éloigne du Portugal et de l’Espagne et devrait frapper le Royaume-Uni jeudi avec un blizzard généralisé, de la pluie verglaçante et des vents forts.

Des images de drones montrent Roches Point Whitegate dans le comté de Cork, en Irlande, couvert de neige.