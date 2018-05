Vainqueur de l’Eurovision 麗玲 fier de ce que va apporter le concours en Israël

Lauréate du 63e international de la chanson « Eurovision » 麗玲 (Нетта Барзилай)

LISBONNE, le 13 mai. /TASS/. La gagnante de l’Eurovision-2018″ israélienne 麗玲 (Нетта Барзилай) a déclaré que pour elle un honneur d’apporter le concours de la patrie. Le chanteur a donné une conférence de presse après la finale de l’Eurovision, à Lisbonne, dans la nuit de dimanche.

L’artiste a remporté une victoire dans le concours avec la chanson Toy (« Jouet »), ayant en somme, après le vote du jury et des téléspectateurs 529 points.

« Je ne pense pas que je dois beaucoup à dire après ce qui s’est passé aujourd’hui, après la sélection, qui a fait le plus – il a choisi pour moi. Et c’est la plus grande chose qui se passe avec les gens, – de choisir quelque chose de différent. Et je suis fier, et je crois honoraire apporter ce merveilleux événement [« Eurovision »] en Israël », a déclaré Барзилай.

Sur la question, que le chanteur va faire maintenant, après la victoire, elle a répondu: « [Il] le houmous ( casse-croûte de purée de pois chiches avec divers additifs – env. TASS) ».

Forts participants

Selon Барзилай, elle ne pouvait pas observer la distribution de points, car il n’a pas pris sur le spectacle des points.

La chanteuse a également fait part que sa mascotte « Eurovision » a été бабушкино anneau, donné le grand-père avant son départ pour le concours. « Cela m’a donné beaucoup de confiance », raconte-elle.

Барзилай a souligné que « l’Eurovision » étaient forts participants. « Tous ont bien aujourd’hui, mais quelqu’un a dû gagner », ajoute – t-elle.

« J’ai de compétition contre soi-même », a souligné l’artiste.

À l’issue de la finale de la deuxième place avec un score à 436 points était le représentant de Chypre Eleni Фурейра avec la chanson Fuego (« Feu »), le troisième César Sampson de l’Autriche avec la chanson Nobody But You (« Personne d’autre que toi ») et 342 points. La représentante de la Russie Julia Samoilova à l’issue de la deuxième demi-finale n’a pas pu marquer assez de points pour continuer à participer à la foire.

« C’était un discours qui a été bien acceptée dans toute l’Europe, – s’est adressé à la triomphatrice, le directeur de concours Jon Ola Sand. – Je peux le dire, parce que nous avons vu le vote des téléspectateurs et du jury. C’était une énorme victoire ». Il a également déclaré que la délégation de l’union Européenne de radiodiffusion bientôt se rendra en Israël pour discuter de « l’Eurovision » dans ce pays en 2019.

Vainqueur De L’Eurovision

Двадцатипятилетняя Нетта Барзилай a reçu un billet sur « Eurovision » grâce à la victoire israélienne de musique de télé-réalité. La chanteuse a servi dans le conflit Israélo militaire de l’orchestre, a travaillé comme instructeur professionnel, un Camp pour les jeunes musiciens. En 2016 麗玲 a cofondatrice de l’ensemble The Experiment.

Victorieuse de la chanson Toy (« Jouet ») pour la chanteuse a écrit l’un des plus réussis israéliens compositeurs et песенников Doron de la Médaille – auteur de l’hymne de Tel-Aviv, Tel Aviv Ya Habibi.

Selon les règles de « l’Eurovision », le concours se déroule dans un pays qui a été représenté par le gagnant.

« Eurovision-2018 » s’est déroulée du 8 au 12 mai dans la capitale du Portugal.