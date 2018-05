MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Le réalisateur et producteur Valery Todorovsky a présenté samedi son prochain film « Odessa » avec un budget d’environ 300 millions de roubles. Sur l’image, il est dit dans le Ministère de la culture sur la protection de projets dans le domaine du cinéma, de prétendant à l’obtention de subventions du budget fédéral.

« Cette histoire est assez longue, à l’âge de huit ans, je suis arrivé à Odessa, où une épidémie de choléra, a déclaré Todorovski. – Et j’ai longtemps voulu faire à propos de ce film ». L’action de la peinture aura lieu à Odessa, dans les années 1970. Todorovski est également devenu le producteur de la bande.

« Je voulais commencer le tournage d’un film, en août dernier, mais s’est rendu compte qu’à Odessa pour de nombreuses raisons, on ne peut pas retirer, dit Todorovski. – Et j’ai pensé, comment prendre Odessa pas à Odessa ». Finalement une partie de la scène érigé sur un « Мосфильме », la peinture va tirer à Bucarest, Anapa, Sotchi et Taganrog.

Dans le film peut jouer Irina Rozanov, Eugène Tsyganov, Ksenia Rappoport et Leonid Yarmolnik, qui est également devenu le producteur de l’oeuvre. « L’image chérie, nous avons du mal, mais je veux que le rêve Тодоровского est devenu réalité, a déclaré l’acteur. – Budget de 300 millions de roubles, nous demandons au Ministère de la culture de la cinquième partie, le reste de l’argent voilà le trouver ».

Également sur la protection de projets ont présenté le film « histoire Ennuyeuse » de Anton Tchékhov, dans lequel les rôles principaux sont joués par Youri Solomine et la Foi Vasiliev. « De tchekhov il faut l’aimer », a déclaré la scène Solomine, qui a encouragé les experts à l’image de soutenir. « J’ai jamais rien demandé, mais je suis désolé pour ce projet », a dit l’acteur.

Samedi, le Ministère de la culture envisagent un avenir d’auteur et le cinéma expérimental, ainsi que les feuilletons. Tout sera présentée 68 peintures dans le genre expérimental et le cinéma d’auteur et six séries télévisées. Quelle bande recevront des aides d’état sera connu plus tard.