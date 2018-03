Valeria Гаркалина transféré de la commune de réanimation

MOSCOU, le 6 mars. /TASS/. Le statut de l’artiste de théâtre et de cinéma Valeria Гаркалина les médecins évaluent la gravité moyenne, un acteur transféré de la direction générale de réanimation, TASS a rapporté mardi à l’institut de la leur. Sklifosovsky.

Auparavant, les MÉDIAS ont rapporté sur l’admission de l’acteur dans le département d’urgence et de réanimation de l’ISR. Sklifosovsky.

« Il était déjà dans le département de la aiguës эндотоксикозов , l’état de gravité moyenne, la température dans la soirée 37, le matin – 36,6 », – a déclaré dans un sri.

Valery Garkalin – soviétique et acteur de théâtre et de cinéma, artiste émérite de Russie (2000), artiste du peuple de Russie (2008). Directeur artistique de l’atelier ГИТИСе à la faculté de pop art, professeur. A joué dans les films « Shirley мырли », « le Bonheur c’est… », « Pauvre Sacha », « Muguet argenté et al.