Var: disparition inquiétante d’une adolescente, un appel à témoins lancé

La jeune Gelyna a fugué de son domicile à Forcalqueiret jeudi aux alentours de 8h10 –

Gendarmerie du Var

Ce n’est pas la première fois que la jeune Gelyna fugue du domicile de sa famille d’accueil. Cette fois elle aurait projeté de se rendre à l’étranger.

Une adolescente de 15 ans aurait fugué jeudi 1er mars du domicile de sa famille d’accueil à Brignoles (Var) explique France bleu. La gendarmerie du Var lance un appel à témoins.

Gelyna Peninque aurait fugué jeudi matin aux alentours de 8h10. D’après la description de la gendarmerie, elle mesure 1,50m et a des cheveux blonds et bouclés. Elle porterait une jupe, des bottines, un blouson noir et aurait également avec elle un sac à dos rouge et une valise rose.

L’adolescente a emporté une grande partie de ses affaires ainsi que sa carte de bus. Dans un message laissé à son domicile, elle a notamment expliqué à sa famille d’accueil « qu’elle ne reviendrait pas, qu’elle partait loin d’ici dans un pays étranger, qu’il était inutile de prévenir « les flics », que l’on n’allait pas la retrouver, qu’elle n’allait pas à Marseille et qu’elle reviendrait dans sa famille une fois adulte. »

Les personnes pouvant apporter des renseignements sur cette disparition peuvent contacter la brigade de la gendarmerie de La Roquebrussane au 04.98.05.22.70.