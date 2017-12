Variety a appelé les échec des films en 2017

L’image du film « la Valériane et la ville des milliers de planètes »

Le leader américain de l’hebdomadaire Variety, couvrant les événements dans le monde du show-business, a fait une note de plus l’échec des films de cette année.

La liste comprend des films, ou de ne pas окупившие budget, ou ne оправдавшие attentes au box-office.

Dans la liste des six films – Valérien et de la ville des mille planètes », « la tour Sombre », « Геошторм », « Monster-chenilles », « l’Épée du roi Arthur » et « la Promesse ».

« La valériane et la ville des milliers de planètes », réalisé par Luc Besson, appelé le plus coûteux français du film, a recueilli dans la location 225 millions de dollars pour un budget de $180 millions d’adaptation cinématographique d’un cycle de romans de Stephen King « la tour Sombre » a été dépensé 60 millions de dollars, les frais s’élevaient à $111 millions de

La sortie de « Геошторма » sur les écrans reporté quatre fois par des catastrophes naturelles qui ont eu lieu cette année. Finalement la bande a recueilli $207 millions de dollars pour un budget de 120 millions de dollars de Frais pour le film « l’Épée du roi Arthur » s’élevaient à US $39 millions d’euros, en Russie – de 12 millions de dollars, en Chine, 8 millions$, en outre, que la création d’une image de parti de $175 millions de « Monstre-chenilles » et « Promesse » n’a pas porté ses fruits coûts, la première le film a rapporté $64 millions de dollars pour un budget de 125 millions de dollars, deuxième à partir de 8 milliards consacrés à sa création de 90 millions $

Le plus réussi des films, selon Variety, sont devenus les « wonder woman », « Miracle », « Улетные les filles », « la Belle et la bête », « Loin », « Elle ». Les revenus de ces films plusieurs fois dépassé le budget.