Le TERRIBLE, le 26 février. /TASS/. La population russophone en Lettonie est l’un des plus nombreux, appeler une minorité nationale ne l’est pas. Une telle opinion a exprimé lundi TASS RUSSIE, Olga Vassilieva, en commentant la situation avec les écoles russes en Lettonie.

« Bien sûr, nous sommes au courant [de ce qui se passe à Riga]. Je pense que la République lui-même se prononcer sur les questions politiques, nous savons seulement avec vous que de là jusqu’à 40% de la population russe. C’est le plus grand nombre de nationalités, on ne peut pas nommer des minorités nationales. Là est bien développé de la langue russe, et, je pense, les questions politiques seront résolus », a déclaré la ministre.

Le parlement de la Lettonie, la semaine dernière, en première lecture, de trois pris élaboré par le ministère de l’éducation et de la science et approuvée par le gouvernement de la réforme, selon laquelle les écoles des minorités c 2020 passeront sur l’enseignement de la plupart des sujets sur la langue lettone. L’enseignement en russe devrait rester pour des sujets tels que « la langue russe », « la littérature russe » et « la culture et l’histoire des objets ». Il est prévu que la mise en oeuvre progressive de cette réforme commence le 1er septembre de l’année prochaine. Pour la réforme entrera en vigueur dans deux lectures doit être approuvée par le parlement, puis signer le président.

Cette intention a provoqué une vague de mécontentement parmi les habitants russophones de Lettonie, qui représentent environ 40% de la population du pays. Les défenseurs russes des écoles a déjà organisé plusieurs rassemblements et des manifestations contre cette réforme. En particulier, un rassemblement contre la traduction des écoles des minorités nationales en Lettonie sur le letton est la langue de l’enseignement, qui s’est déroulé le 24 février, a rassemblé dans un quartier central de рижских parcs de l’ordre de 3 milliers de participants. Sur les différents sites de la communauté des initiatives menées frais de signatures contre ces plans.

La seule langue officielle en Lettonie est le letton, le russe est considéré comme étranger. Depuis le 1er septembre 2004, dans la république a été mise en œuvre a provoqué des protestations de masse de réforme de l’éducation dans les écoles des minorités. Le résultat a été introduit bilingue système de formation: dans les classes supérieures des écoles russes en russe, on peut apprendre que seulement 40% des sujets.