Vasilyev: la croissance des recettes propres du budget du Daguestan vous aidera à résoudre les questions sociales

MOSCOU, 23 décembre. /TASS/. /TASS/. Augmentation des recettes propres du budget de la République du Daghestan, notamment grâce à la collecte des impôts, permettra d’investir davantage dans le soutien des personnes handicapées, à résoudre la pénurie de places dans les jardins d’enfants et dans les autres domaines de la politique sociale. Sur ce, a déclaré samedi aux journalistes en marge du XVIIE congrès du parti « Russie Unie » chef par intérim de la région de Vladimir Vasiliev.

« À ce jour, notre budget de plus de 70% des ressources provenant des fonds fédéraux. Sans impôts, nous ne pouvons pas vous aider en rien: ni les handicapés, ni les personnes âgées ni les petits enfants. [Pour augmenter le budget] allons, en premier lieu, d’activer et de son potentiel, notamment de recevoir de l’argent grâce à un programme de « обеления » l’économie », – a dit Vassiliev en réponse à la question de savoir comment les Scientifiques prévoient d’éliminer la pénurie de places dans les jardins d’enfants.

Il a expliqué qu’à l’heure actuelle fiscales des arriérés d’impôts, ya de nombreuses entreprises, une partie des organisations de travail « en gris ». Afin de convaincre les entrepreneurs de bonne foi de payer des impôts, les autorités du Daghestan se réunissent avec des représentants de différents secteurs et négocient.

« Et quand tu demandes et принуждаешь les gens à payer des impôts pour eux, la question se pose, pour qui le besoin de ces taxes. Et nous parlons maintenant, que, dont, pour les plus petits, la décision du problème avec les jardins d’enfants », a déclaré Vasiliev.

Selon le gouvernement régional, à la fin de novembre 85% des enfants d’âge préscolaire de trois à sept ans ont eu l’occasion de visiter les jardins d’enfants, et sa file d’attente s’attendaient à 20 mille enfants. Particulièrement aiguë le problème se trouvait dans les villes de Makhatchkala, Derbent, Хасавюрт, Каспийск. Il était prévu que le en 2017 possible de construire des jardins d’enfants à plus de 1,3 mille places (seulement ont reçu un espace de plus de 4,1 mille enfants), 2018 – les jardins d’enfants, d’une capacité d’environ 1 mille personnes.