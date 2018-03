Verglas: la collecte de déchets interrompue dans cinq communes bruxelloises

La collecte des sacs de déchets verts et oranges et la collecte des conteneurs d’immeubles ont été interrompues vendredi après-midi dans cinq communes de la Région bruxelloise, a fait savoir Bruxelles-Propreté dans un communiqué. Les chutes de neige et le verglas ne permettent pas d’assurer ces collectes en toute sécurité. Les communes concernées sont Berchem-Sainte-Agathe, Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht, Evere et Haren.

Bruxelles-Propreté demande aux habitants dont les sacs et conteneurs n’auront pas été collectés de les rentrer et de les présenter à la collecte suivante, le vendredi 9 mars.

Si de telles conditions hivernales se maintenaient samedi, les collectes en sacs blancs et carton commercial seront également annulées, avertit Bruxelles-Propreté.