Vers un abaissement à 2 du niveau général de la menace terroriste? Réponse ce lundi

L’Organe de contrôle et d’analyse de la menace (Ocam) décidera ce lundi d’un éventuel abaissement du niveau de celle-ci. Ce niveau se trouve à 3 depuis les attentats de Paris en novembre 2015, ce qui correspond à une menace sérieuse. En cas d’abaissement à 2, soit un niveau moyen, une série de mesures – comme le déploiement de militaires en rue – pourraient être suspendues.

Le Conseil national de sécurité, au sein duquel siègent le gouvernement et les responsables de l’appareil sécuritaire, se réunira lundi. L’Ocam y présentera sa dernière analyse.

Selon des sources proches de l’exécutif, un abaissement du niveau de la menace est pressenti. Les services de sécurité et la police ont consenti d’importants efforts et le risque d’une attaque de l’État islamique, après les revers subis par l’organisation en Syrie et en Irak, s’est fortement réduit.

L’Ocam pourrait décider d’abaisser le niveau général à 2 mais de le maintenir à 3 pour une série de lieux sensibles. Une réduction du nombre de militaires en rue, ou la suppression de la mesure, pourrait également être décidée par le gouvernement, le centre de crise et les services de sécurité.

La menace terroriste est-elle moins importante aujourd’hui?

Effectivement en cas d’abaissement du niveau de la menace, le retrait des militaires ne serait que progressif et probablement évalué au cas par cas. Certains sites sensibles seront toujours protégés par des patrouilles, on peut songer à des ambassades, des ministères, ou des lieux de cultes. Le nombre de militaires pourrait aussi varier en fonction des événements. Augmenter par exemple lors d’un sommet européen. Actuellement le nombre maximal de militaire déployables tourne autour des mille effectifs. Mais ils étaient jusqu’à 1828 entre mars et novembre 2016. Leur présence en rue a souvent fait l’objet de débats, notamment sur les règles d’engagement des militaires. C’est-à-dire les circonstances qui autorisent l’utilisation de leur arme de service. Jusqu’ici les militaires n’ont eu recours à la force que deux fois depuis leur déploiement en 2015. Au mois d’aout 2017, un homme avait tenté d’attaquer une patrouille au couteau au centre de Bruxelles. En juin 2017, un attentat à la bombe avait échoué gare centrale. Dans les deux cas, le suspect a été abattu par les militaires.