Verviers: 40 élèves de Don Bosco à Haïti pour un projet humanitaire

40 élèves de l’Institut Don Bosco de Verviers passeront une partie du mois de février à Haïti. Du 11 au 28 février, ils participeront sur place à un projet humanitaire qui les verra mettre en pratique les compétences qu’ils ont acquises durant leurs années de secondaire. Pour ces élèves de 6ème technique de qualification en électricité automation, menuiserie, maçonnerie et travaux publics, le choc risque d’être rude.

Un choc culturel

Ces élèves et leurs huit professeurs peuvent s’attendre à un véritable choc culturel dans ce pays comptant parmi les plus pauvres de la planète, ravagé par un tremblement de terre en 2010 et un ouragan il y a quatre mois. D’où aussi l’utilité de ce qu’ils vont réaliser. Yves Simonis, coordinateur du projet: « On a un premier projet à Fort-Liberté où là on va aller placer des panneaux photovoltaïques pour l’irrigation de l’école d’horticulture et construire un laboratoire pour l’école d’infirmières. Et au sud, aux Cayes, l’autre groupe va aller construire un premier étage sur un bâtiment existant qui seront quatre classes pour une école ».

L’Institut Don Bosco a une certaine expérience de ce type d’opération. Et d’un tel voyage, les élèves en ressortent à chaque fois différents, comme le confirme Yves Simonis: « Complètement. Quand ils sont revenus, ce n’est plus du tout les mêmes personnes ».

On va travailler de tout notre coeur

Lionel et Harrison font partie des élèves qui s’envoleront pour Haïti. Ils se disent très motivés: « On va apprendre une façon de travailler différente, à l’opposé de ce que l’on a ici. On est tous motivés à faire ce projet tous ensemble. Ce qu’on attend de ce voyage, c’est un magnifique retour, de beaux souvenirs, et avoir une bonne cohésion de classe ». « Apprendre des leçons de la vie, savoir comment c’est dans les autres pays, avoir un peu de maturité comparé à ce qu’on a, parce qu’on a tout et on ne voit pas la grandeur. Ce ne sont pas des vacances. On est là pour aider. On va travailler de tout notre cœur ».

Cette école met sur pied ce type de projet tous les deux ans.