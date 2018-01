Verviers et Liège vont approuver les comptes 2015-2016 de l’intercommunale Publifin

Le point était inscrit à l’ordre du jour du conseil communal verviétois, comme celui de Liège d’ailleurs. Les actionnaires de Publifin, c’est-à-dire les communes et la Province, doivent se réunir le 6 février prochain en assemblée générale extraordinaire pour libérer l’argent des communes.

Les communes sont les actionnaires de Publifin, avec la Province. Elles attendent leur argent du gaz et de l’électricité. A la suite du scandale des comités de secteur, le ministre a recalé les comptes 2015. Et ceux de 2016 n’ont pas non plus été approuvés. Les dividendes des communes ne pouvaient pas sortir.

Le vote aura lieu le 6 février

Comme le compte 2015 a été corrigé, tout peut se débloquer. Les communes voteront en assemblée générale le 6 février. Et dans un premier temps, les conseils communaux doivent accepter. Comme Liège et comme Verviers ce lundi.

Mais quelques communes rebelles résistent. Waimes et Thimister-Clermont votent non. Jalhay en partie aussi. Et Olne, la commune de Cédric Halin, qui a révélé le scandale, vote aussi non. Olne vote contre les comptes 2016. Et Olne refuse de donner décharge aux administrateurs (actifs en 2016) de Publifin. La commune ne veut pas pardonner André Gilles, Georges Pire et Dominique Drion pour les actes posés dans la gestion de l’intercommunale et pour avoir décidé de garder les comités de secteur.

Rappel des faits :