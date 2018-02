Verviers: la réaffectation du site de l’ancienne piscine de Mangombroux suscite toujours la polémique

La Ville a vendu le terrain à un promoteur mais le projet qui prévoyait notamment une tour d’appartements a provoqué la colère de riverains, il a donc dû être revu.

Pour l’opposition MR au conseil communal, ce projet ne correspond toujours pas au schéma de structure et Freddy Breuwer aurait voulu que le conseil communal affirme sa volonté de respecter ce schéma de structure. En vain. « La Ville est quelque part juge et partie » explique Freddy Breuwer. « Elle vend un bien. Elle impose à un promoteur un minimum de logements, et ce nombre de logements est tout à fait en décalage par rapport aux exigences du schéma de structure. Ce n’est pas cohérent. Et j’ai rappelé aussi que la décision de principe, elle parlait de logements spacieux, elle parlait aussi de zones de respiration, de zones de stationnement, d’espaces accessibles au public. On en est loin ».

« Le schéma de structure communale, c’est un outil d’orientation indicatif pour l’aménagement de Verviers à dix, quinze ans » souligne de son côté l’échevin cdH Benoit Pitance. « Donc le projet, on doit l’analyser aussi au regard de ce schéma de structure, qu’il le respecte, et si jamais il ne le respecte pas, la loi prévoit des dérogations possibles. Et si ces dérogations sont faites, elles doivent être motivées et justifiées. Pour le moment, le projet est en instruction, mais si jamais nous prenons une position stricte maintenant comme le demandait le conseiller Breuwer, nous aurions fait un vice de procédure par rapport au projet ».

Le promoteur expliquera le projet modifié ce mardi avant une nouvelle réunion des riverains, jeudi.