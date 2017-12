11 tonnes de dons, notamment de nourriture et de produits d’hygiène, sont en cours de distribution à Verviers. Il s’agit des dons récoltés lors de « Verviers ma Ville, solidaire », l’opération annuelle de solidarité dans l’ancienne cité lainière. Et ce n’est là que la première partie de la récolte car divers dons doivent encore arriver.

Cette distribution se fait au bénéfice de 23 associations d’aide aux plus précarisés, qui se chargent à leur tour de répartir les dons entre leurs bénéficiaires.

3.600 bénéficiaires dont 1.800 enfants

Nous nous sommes rendus au dépôt du Relais social urbain de Verviers, où une association était présente pour charger tous les dons. Des dons divers. Anne Delvenne, coordinatrice: « Vous voyez tous les produits qui nous ont été donnés. Ça va des produits de première nécessité, comme le lait, des jus de fruit, donc des produits quand même avec une valeur nutritive. Il y a du sucre ». Également des produits non alimentaires: « Ce sont des produits notamment d’hygiène comme des langes … des produits qui sont très onéreux habituellement. Les dons vont directement aux bénéficiaires des associations qui s’adressent à nous pour avoir une aide alimentaire mais aussi tout autre problème social ou psychologique ou autre qui touche la famille. On a à peu près 3.600 bénéficiaires sur Verviers, Dison, Pepinster, et les enfants constituent à peu près la moitié des bénéficiaires ».

Nous durons jusqu’à 6 à 7 mois

Pour les 23 associations partenaires, ces dons sont importants. Manu Devos s’occupe de l’épicerie sociale « Solidarité Dison ». Il en témoigne: « Tout ce qui nous est offert est mis dans des rayons séparés de l’épicerie sociale, et dans ces rayons-là, ils peuvent eux-mêmes choisir ce qu’ils veulent. Vous voyez vous-même, avec le nombre de bacs que nous avons ici devant nous, je pense qu’il y a bien 4 à 5 mètres cubes, nous durons jusqu’à 6 à 7 mois ».

Pour cette seule association, ce sont 50 à 60 familles qui sont ainsi aidées chaque semaine.