Verviers: un jeu de cartes pour apprendre le français, récompensé par la Fondation Roi Baudouin

Ce projet commun de la fondation Roi Baudouin et de l’agence de communication BBDO est né en septembre dernier. L’objectif ? Lutter contre les idées reçues et soutenir les jeunes afin de développer leur potentiel malgré les obstacles. 18 organisations et 71 jeunes ont été sélectionnés. Ils ont reçu une bourse de 1.000 euros afin de financer et de développer leur projet. Parmi ces jeunes, Eric Raden, étudiant liégeois de 23 ans en marketing. Arrivé du Rwanda en 2003, il n’avait alors que 9 ans et ne parlait pas encore le français.

Une collaboration familiale dotée d’une technique originale

C’est grâce à sa grand-mère artiste et professeure d’arts plastiques, que lui vient l’idée de son projet. Lors d’une visite dans son atelier, il découvre une petite boite avec des cartes. Il explique: « C’était un jeu qu’elle avait créé à la base pour mon petit cousin. Elle voulait lui apprendre les différentes nuances de couleurs ou les différentes formes en se basant sur un sujet qui plaît à tous les enfants : les animaux. Donc je lui ai proposé qu’on s’associe, qu’on collabore ». Le jeu de cartes pédagogiques vient d’être développé. Les règles sont multiples: jeu des paires, jeu de mimes ou encore jeu de mémoire, à chacun sa préférence.

Ce jeu de cartes fait maison est né d’une esthétique particulière. Il s’agit en réalité d’une technique de peinture de sable créée par sa grand-mère. On prend du papier adhésif que l’on découpe selon la forme que l’on veut donner à la carte, et on saupoudre de sable coloré pour créer différents animaux, avant de les imprimer.





Une volonté pédagogique

C’est avec une volonté d’apprentissage qu’Eric Raden décide de commercialiser ce jeu qui s’adresse aux enfants de 2 à 12 ans. Pour les règles, vous avez le choix: jeu des paires, jeu de mémoire ou encore jeu de mimes, à chacun sa préférence: « C’est un jeu assez polyvalent, avec plusieurs modes. Les deux font la paire où on a plusieurs cartes et on essaye de les combiner. Pour les plus petits, essayer d’associer le parent et l’enfant. Pour les plus grands, le principe du valet noir. Par exemple avec l’âne: l’âne, il brait, donc associer l’animal et le cri. C’est assez ludique et on apprend du vocabulaire ».

C’est une belle initiative

Pour Eric, c’est une chance d’avoir été sélectionné pour cette campagne: « La campagne IMPACT, c’est vraiment une très belle initiative parce que je pense que notre génération est de plus en plus entreprenante. On a envie de créer et les dispositifs qui nous sont mis à disposition sont incroyables et nous permettent de toucher plusieurs communautés dans le monde entier ».

Son jeu s’est déjà vendu à 1.000 exemplaires, et Eric espère populariser davantage son projet.