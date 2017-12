Verviers: un résident perd la vie dans un incendie à la maison de repos Saint-Joseph

Un vieil homme a perdu la vie cette nuit dans un incendie à la maison de repos Saint-Joseph à Verviers. Il semblerait qu’une cigarette soit à l’origine du feu. Les autres résidents ont été évacués mais ont pu réintégrer leur chambre dans la nuit.

Sur place, nous avons rencontré Muriel Targnon, la bourgmestre de Verviers: « La personne qui résidait dans cette chambre est décédée des suites de cet incendie. On ne sait pas encore dire si c’est à cause des flammes ou à cause de la fumée. En tout cas, la fumée s’est vite propagée dans le couloir de la chambre en question et dans deux couloirs annexes. C’est un bâtiment extrêmement moderne qui a été rénové il y a peu de temps, donc les alarmes se sont déclenchées, le personnel a réagi très rapidement, les pompiers sont arrivés très vite. Et donc toutes les personnes de cette aile-là ont été évacuées dans la cafétéria et ne se sont même pas vraiment rendu compte de ce qui se passait, et puis les pompiers ont très vite pu maîtriser l’incendie. On a mis un service social au niveau des psychologues qui sont sur place pour parler aussi bien avec le personnel qu’avec les résidents mais c’est le personnel qui est le plus choqué ».