Vidal: les convictions religieuses doivent rester « dans la sphère privée »

Dimanche, Frédérique Vidal, la ministre de l’Enseignement supérieur, a assuré que les convictions religieuses devaient rester dans « la sphère privée », entraînant beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a estimé que les convictions religieuses devaient rester « uniquement » dans « la sphère privée », tout en redisant son opposition à une loi interdisant le voile à l’université, dimanche sur France 3.



Elle était appelée à réagir à l’expression « radicalisation de la laïcité », utilisée par Emmanuel Macron en décembre pour alerter sur les risques d’une conception intolérante de la laïcité, selon des représentants des cultes qu’il avait reçus à l’Elysée.

« Mettre dans la sphère privée les convictions religieuses »

« Lorsqu’on utilise la laïcité pour poser le débat de l’islam, c’est une erreur », a estimé Frédérique Vidal, en accord avec le chef de l’Etat. « La laïcité, ce n’est pas ‘Je mets en avant ou j’oppose telle religion à telle religion' », a-t-elle fait valoir dans l’émission « Dimanche en politique ».

« La laïcité, c’est la liberté de conscience, et c’est mettre dans la sphère privée – et uniquement la sphère privée – les convictions philosophiques, religieuses, etc., des individus pour garantir que ces convictions, ils puissent continuer à les avoir. Mais elles n’ont pas à rentrer dans la sphère publique, voilà ».

Ce propos en faveur d’une limitation de l’expression des convictions religieuses à la sphère privée a suscité nombre de réactions sur les réseaux sociaux. « Inquiétant et navrant », a tweeté le président du Conseil national des évangéliques de France (Cnef), Etienne Lhermenault. Sur Twitter également, l’abbé blogueur Pierre-Hervé Grosjean a jugé que la sortie de la ministre de l’Enseignement supérieur était « loin de l’esprit de la loi de 1905 et de la conception de la laïcité que développe le président de la République ».



« Le trouble à l’ordre public, le prosélytisme doivent être combattus »

Frédérique Vidal s’est pourtant dite dimanche « profondément attachée à la loi de 1905 ». « Je trouve que cette loi dit tout. Pas besoin de la changer, et elle répond à la question », a-t-elle répondu, questionnée sur l’opportunité d’interdire le port de signes religieux sur les bancs des facs.



Avec les étudiants, « on a affaire à des adultes. L’idée c’est que, effectivement, le trouble à l’ordre public, le prosélytisme doivent être combattus. Ensuite, la façon dont les gens s’habillent pour venir à l’université… », a-t-elle ajouté, redisant son opposition à une loi interdisant le voile dans l’enseignement supérieur.