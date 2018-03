Un vidéo de l’EI montre des soldats américains abattus dans une embuscade (photo d’illustration) –

Olatunji Omirin, AFP/Archives

Sur la vidéo diffusée par Daesh on peut voir les soldats américains tomber un à un sous les tirs des terroristes. Une « perversion » dénoncée par le Pentagone à l’égard du groupe jihadiste qui avait attaqué des militaires au Niger en octobre dernier.

Une vidéo choc diffusée par Daesh et montrant plusieurs soldats américains tués dans une embuscade au Niger souligne la « perversion » de ce groupe jihadiste, a estimé ce lundi le Pentagone.

9 minutes de vidéos

Le ministère américain de la Défense « est informé de la publication de photos et d’une vidéo de propagande sur l’attaque terroriste du 4 octobre au Niger », a indiqué le Pentagone dans un communiqué. « Cette publication montre la perversion de l’ennemi que nous combattons ».



Cette compilation d’images tirées des caméras installées sur les casques des soldats américains et de séquences filmées par les jihadistes eux-mêmes dure 9 minutes.



Elle apparaît montrer l’attaque elle-même contre une patrouille de reconnaissance composée de douze soldats américains des forces spéciales et trente soldats nigériens à proximité du village de Tongo Tongo, à une centaine de kilomètres de Niamey, près de la frontière avec le Mali.

Un soldat achevé face caméra

Les soldats avaient été attaqués par un groupe d’une cinquantaine de combattants affiliés à Daesh équipés d’armes automatiques, de grenade et de mitraillettes.



Quatre soldats américains et au moins cinq membres de l’armée nigérienne avaient été tués. Le corps de l’un des Américains, le sergent La David Johnson, n’a pas été retrouvé jusqu’au lendemain.



Au son de chants islamistes, la vidéo montre les soldats américains sous le feu des assaillants. On les voit tomber un à un et on voit ensuite, filmé par les jihadistes, les corps ensanglantés d’au moins deux Américains. L’un d’eux est achevé sous l’oeil de la caméra.