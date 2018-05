Violences sexistes et sexuelles: les Insoumis regrettent un projet de loi « petit et mal fagoté »

Clémentine Autain le 24 janvier 2018 à l’Assemblée nationale. –

Le projet de loi défendu par Marlène Schiappa sera examiné à l’Assemblée dès lundi.

Les députés de la France insoumise ont dénoncé mercredi comme « petit et mal fagoté » le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, qui sera examiné à partir de lundi à l’Assemblée.

« On a le sentiment que la montagne, qui était à la fois le mouvement #MeToo et des paroles d’accompagnement de la ministre et du gouvernement saluant la libération de la parole, a accouché d’une toute petite, mais vraiment toute petite souris », a affirmé Clémentine Autain lors d’un point presse.

« On n’a absolument rien qui permet d’accompagner les victimes, qui permet de prévenir et qui prendrait en considération l’ensemble de la question » des violences sexistes et sexuelles, a-t-elle ajouté, alors que le texte était examiné en commission des Lois en présence de la secrétaire d’État à l’égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa.

Pour @Clem_Autain, ce texte « attendu » accouche « d’une toute petite souris ». Elle aurait préféré « une loi cadre » avec des « moyens pour répondre aux besoins des victimes aujourd’hui’.#directAN pic.twitter.com/aTyeEm46zs

« Il aurait fallu une loi-cadre » avec des moyens

Pour l’élue de Seine-Saint-Denis, il aurait fallu « une loi-cadre qui donne les moyens à la justice de fonctionner, à la police d’être formée, aux associations de pouvoir accompagner, à l’éducation de faire son travail », alors que les quatre articles du projet de loi « sont déconnectés du coeur du problème ».

Elle a notamment mis en avant la question des moyens qui, à ses yeux, « ne sont pas là », notant à titre de comparaison qu’en Espagne, « 0,54 euro par habitant est dépensé pour lutter contre les violences faites aux femmes, alors qu’en France, c’est 0,33 euro par habitant » et que le budget des droits des femmes en France est de « 0,0066% du budget de la France ».

Délai de prescription allongé de 10 ans

Tout en notant comme « un point plutôt positif » l’idée d’étendre de 20 à 30 ans le délai du dépôt de plaintes pour les crimes sexuels (limité aux mineurs), elle a jugé globalement que c’est un texte « ni fait ni à faire », qui risque « même de détériorer les choses » avec un « risque de déclassement juridique du harcèlement sexuel et de correctionnalisation accrue des viols ».

Selon Clémentine Autain, qui a promis « une bataille politique » dans l’hémicycle la semaine prochaine, « le plus probable » est que son groupe s’abstiendra à l’issue des débats, jugeant notamment « rédhibitoire » l’absence de loi-cadre. Le texte doit notamment instaurer la verbalisation du harcèlement de rue et renforcer l’interdit de relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans.