Visite d’Etat en Inde du 9 au 12 mars pour Macron

Le Président Emmanuel Macron lors d’une réunion avec le secrétaire général de l’OTAN à l’Elysée, le 19 décembre 2017. – –

(photo d’illustration) Philippe Wojazer – pool – AFP

Le chef de l’Etat se rendra en Inde avec son épouse pour une visite d’Etat du 9 au 12 Mars prochain.

Emmanuel Macron effectuera, avec son épouse Brigitte, une visite d’Etat en Inde du 9 au 12 mars, consacrée à consolider les relations bilatérales et à lancer l’Alliance solaire internationale, a annoncé ce jeudi l’Élysée.



Cette visite, qui fait suite à celle en Chine, l’autre géant asiatique en janvier, « a pour objectif de consolider le partenariat stratégique avec l’Inde dans tous les domaines », a précisé la présidence.

Partenariat stratégique

A New Delhi, Emmanuel Macron s’entretiendra le 10 mars avec le Premier ministre Narendra Modi, l’un des premiers dirigeants étrangers à l’avoir rencontré après son élection à Paris en juin 2017.



Pour le gouvernement indien, la visite devrait permettre de renforcer « la coopération approfondie dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de l’espace ou de l’énergie ». Les deux pays « travaillent de plus en plus étroitement sur les questions du terrorisme, du changement climatique, des sciences et de la jeunesse », a-t-il précisé dans un communiqué publié ce jeudi à New Delhi.

L’Alliance solaire internationale

Le 11 mars, Narendra Modi et Macron coprésideront le sommet fondateur de l’Alliance solaire internationale, « application concrète des engagements du One Planet Summit tenu en décembre dernier à Paris », selon l’Élysée.



Au dernier jour de la visite, le chef de l’État devrait, selon une source diplomatique, se rendre à Bénarès, une grande ville du nord considérée comme la capitale religieuse de l’Inde avec quelque 2.000 temples.

Paris 9e investisseur en Inde

Les échanges commerciaux entre l’Inde et la France se sont élevés à 10,95 milliards de dollars pour la période avril 2016-mars 2017, selon New Delhi. Paris est le 9e investisseur en Inde, où sont implantées un millier d’entreprises françaises, tandis que 120 sociétés indiennes sont présentes en France où elle emploient 7.000 personnes.

La dernière visite en Inde d’un président français est celle de François Hollande en janvier 2016.