Le projet de loi sur les visites domiciliaires fait couler beaucoup d’encre. Rappelons que si le texte est adopté, les forces de l’ordre pourront à l’avenir, avec l’autorisation d’un juge d’instruction, rentrer dans une habitation pour interpeller un étranger en séjour illégal.

Plusieurs communes se sont déjà positionnées officiellement contre, notamment Liège. Et à Charleroi, ce lundi soir, on va débattre de ce sujet très délicat.

Ecolo va en effet déposer une motion contre ce projet de loi au conseil communal. Et a priori, le PTB, le PS et le cdH devraient voter « pour » et s’opposer ainsi à ces visites domiciliaires beaucoup trop intrusives, selon le conseiller communal Ecolo Luc Parmentier. « Rentrer chez les gens uniquement par le biais d’une procédure administrative, avec la signature d’un juge d’instruction… Ce n’est pas suffisant ! Il faut une véritable instruction ! A la base, il faut qu’il ait un problème infractionnel pour s’introduire chez les gens. »

Le MR prendra ses distances avec la motion…

Le MR, membre aussi de collège communal carolo, va par contre prendre ses distances. Et c’est relativement logique puisque les libéraux sont dans la majorité fédérale, qui est à la base de ce projet de loi.

« Le MR va demander au gouvernement fédéral d’affiner encore un peu plus le projet de loi. Tout en disant qu’on est dans la bonne direction, déclare Jean-Pierre Deprez, conseiller communal MR et avocat à Charleroi. Pourquoi ? Parce que ce projet de loi est le dernier maillon qui permettra d’expulser des étrangers en séjour illégal après l’écoulement et l’épuisement de toutes les voies de recours. Il ne s’agit donc pas de prendre à la sauvage des étrangers et leur dire : « On vient chez vous, et on vous expulse ! » On parle vraiment ici de l’étranger qui a épuisé toutes les voies de recours. »

Mais demandera tout de même qu’on affine le projet

Un exemple : le texte prévoit que si l’étranger en séjour illégal n’a pas ses papiers, la police peut fouiller la maison. Pour l’avocat carolo, c’est un point qu’il faut modifier.

Jean-Pierre Deprez rappelle aussi que le gouvernement fédéral n’a pas le choix sachant qu’une directive européenne a été votée il y a déjà plusieurs années. Une directive qui demande aux états membres de prendre les mesures nécessaires pour procéder à l’éloignement de l’étranger en séjour illégal.