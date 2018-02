Visites domiciliaires: l’une des premières fois où la majorité carolo est divisée

Débats passionnés lundi soir au conseil communal de Charleroi. Il y était question du projet de loi fédéral sur les visites domiciliaires.

Pour rappel, ce projet prévoit que la police, avec l’accord d’un juge d’instruction, puisse rentrer dans une habitation pour interpeller un étranger en séjour illégal qui aurait épuiser tous les recours.

C’est le groupe Ecolo qui a proposé une motion contre ce projet de loi. Une motion adoptée avec l’appui du PS, du cdH et du PTB.

Le MR, qui soutient le projet au fédéral, a évidemment voté contre, tout comme les élus FN.

Mais quel est le poids, la valeur d’une telle motion adoptée par une commune ? « Cela a une double signification, nous répond le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette. D’abord, le conseil communal est un lieu de débats politiques et démocratiques. On peut se prononcer sur des thématiques générales et avoir de vrais débats politiques. D’autre part, le niveau communal est très souvent directement touché par des décisions qui sont prises à la Région ou au fédéral. Il est dès lors normal qu’on réagisse et qu’on exprime ainsi le point de vue du terrain. »

Le MR a rejeté la motion. Même si on pouvait s’y attendre, ce n’est pas arrivé souvent ces dernières années, à Charleroi, qu’il y ait une dissension au sein de la majorité communale. « Il faut pouvoir faire la part des choses, poursuit Paul Magnette. Quand on traite des dossiers carolos, on essaie toujours de construire le consensus le plus large possible pour défendre les intérêts de Charleroi. Mais quand on traite de questions politiques plus générales, chacun retrouve sa liberté de parole. Et donc, il est évident qu’il y a une gauche et une droite. Et sur certaines choses, on n’est pas d’accord. »

Et le MR a proposé une autre motion de soutien au projet de loi, pour rappeler que ces visites étaient « le dernier stade d’une décision prise démocratiquement dans un état de droit ». Un point rejeté par le conseil communal