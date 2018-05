Vivez le Doudou en photos et en vidéos: le Car d’Or est arrivé au sommet de la rampe Sainte Waudru

Le dimanche du Doudou est probablement la journée la plus attendue de l’année par les Montois. Une journée dont le Combat dit « Lumeçon » est l’apothéose. Mais avant de pouvoir triompher en criant « el biète est morte », les Montois vivent un série d’autres événements chers à leur cœur. Retrouvez ici toutes les photos et les vidéos de ces moments clés. Certaines images proviennent de TéléMB qui suit ce dimanche du Doudou en direct.

La procession

Au cœur de cette procession, on retrouve la Châsse. La Châsse est descendue le dimanche matin durant une messe solennelle. Elle contient les reliques de Sainte-Waudru et trouve sa place, entourée d’enfants de chœur, sur le Car d’Or décoré d’angelots blanc et or.









La Châsse sur le Car d’Or – © Philippe Walkowiak

Elle entame alors un tour de la ville dans un cortège qui mêle histoire et religion. Un millier de figurants participe à cette procession du Car d’Or. Confréries, musiciens, porteurs de statues, reliquaires, pages, cavaliers se succèdent dans le centre de Mons parmi la foule.









Vivez le Doudou en photos et en vidéos – © Tous droits réservés









Vivez le Doudou en photos et en vidéos – © Tous droits réservés









Vivez le Doudou en photos et en vidéos – © Tous droits réservés

Le Car d’Or est monté au sommet de la rampe!

La procession se termine par un événement plein de suspens, la fameuse et périlleuse remontée du Car d’Or jusqu’à la Collégiale Sainte-Waudru. La Châsse doit atteindre le sommet de la rampe Sainte-Waudru d’une seule traite.

Les montois sont parvenus à pousser le Car d’Or au sommet de la rampe Sainte-Waudru, aidé par les 6 chevaux de trait à l’avant du Car. De quoi assurer une année sereine pour tous les citoyens de la Cité du Doudou!

La descente de la rue des Clercs

Le Car d’Or et la Châsse ont regagné la collégiale Sainte-Waudru. Le bourgmestre accompagné de son invité d’honneur, Michel Boujenah, ont parcouru la distance qui sépare Sainte-Waudru du lieu où a lieu le Combat, le « rond » de la Grand-Place montoise. La marche se fait en compagnie des acteurs du Combat. Certains en ont déjà profité pour arracher quelques crins lors du premier coup de queue du dragon.

Place au Combat!

C’est le point d’orgue du Doudou. Un combat sans merci que se livrent en ce moment Saint-Georges et le dragon. Saint-Georges est aidé dans son combat par les chin-chins. Face à lui: le dragon porté par des hommes en blancs et dont la queue est soutenue par les hommes de feuilles que l’on reconnait à leur célèbre costume tissé de feuilles de lierre.

Des diables armés de vessies se heurtent aux chins-chins qui défendent Saint-Georges.

El biète est morte!

Saint-Georges a triomphé du dragon! La queue du dragon a plongé dans la foule à de multiples reprises. L’occasion pour les Montois qui se risquent au plus près du Combat d’arracher du crin au bout de l’imprévisible queue du dragon.

Les crins seront fièrement arborés tout au long de l’après-midi qui vibrera encore au rythme de la fête. Des crins que les Montois portent ensuite le plus longtemps possible au poignet, pour s’assurer une bonne année avant le prochain Doudou.