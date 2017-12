Vivre, comme personne d’autre: les hommes et la perte de Valentina Serova

Valentin Serov et Nina Зоркая dans le film « Attends-moi »

© Collection de l’Etat central du musée du cinéma

L’une des plus belles des femmes soviétiques du milieu du XXE siècle, elle a toujours peur de porter un décolleté, n’aimait pas la décoration, faire cuire le bortsch ukrainien et lui-même a mené une voiture à toit ouvert — rare à l’époque. A été incapable de mathématiques, mais elle a joué au théâtre Sophia Ковалевскую — comme on dit, un de ses meilleurs rôles. A chanté à l’écran et dans la vie, aimait romances russes. Et une fois avant la première a laissé tomber son cahier avec un rôle dans une flaque d’eau, et à droite dans une flaque d’eau à ce cahier et villages — alors, demanda actor présage.

En fait de Valentin Serov est née en 1919-m Sa mère était une actrice, et pour la première fois sur la scène de la petite fille est sortie en dix ans. Et après une vie de projecteurs n’est pas déjà représenté et a attribué deux ans superflus pour rapidement entrer dans le collège.

Elle haussait la main de Staline, son adoré par le public, en lui tombaient amoureux les plus célèbres hommes. Mais elle est morte dans la solitude, l’âge et jusqu’à 60 ans.

Лапарузка et un dépliant

Tout est devenu autour de le bleu et le vert,

Dans les ruisseaux забурлила, se mit à chanter l’eau.

Toute la vie est sortie de l’équinoxe lois

Maintenant de l’amour de ne pas sortir de nulle part…

Eugène Долматовский, la chanson de k/f « quatre Coeurs » de Valentina Serova

L’une des héroïnes du roman « les Enfants de l’Arbat » à réfléchir à la position de mariage: « la nouvelle élite des pilotes d’aviation, les concepteurs, leur caresse le gouvernement, leur donnent de belles appartements, soudage, traitements. (…) Mais où sont-ils, ces pilotes? Probablement, marié… » En 1938, l’une des principales célébrités de la « nouvelle élite » est devenu un Héros de l’Union Soviétique pilote Anatoly Serov.

Déployer

Anatoly Serov a été l’un des plus célèbres aviateurs du pays

© F. Kislov/TASS

Anatoly Serov a été l’un des plus célèbres aviateurs du pays

© F. Kislov/TASS

Il était facile de l’oural gars — blond, светлоглазым, avec des joues pleines. Toute sa vie il a lutté avec la plénitude de quoi fortement entravé l’amour pour la nourriture. On raconte de lui même Vorochilov a dit: « n’aime Pas l’épaisseur des commandants. Voir, ne налегай sur boulettes ». En fait, il a été difficile. Mais quand s’est écrasé Valery Tchkalov, sanglotait comme un enfant. Il a dit: « attendre la prochaine instantanément résoudre la tâche, et la victoire est en toi ». Et la décision sur le mariage, il a adopté la même — instantanément.

Anatoly et la saint-Valentin — alors Половикова — rencontré lors d’une fête en 1938, peu de temps après son retour de la guerre civile en Espagne. Il a apporté la plaque avec le tango et l’a invitée à danser. Valentin оробела: il était plus âgé, il était célèbre. « Mais quand il me prit par la main, je me suis soudain senti отрываюсь de la terre et vole. Il y avait quelque chose d’étrange sentiment de joie et de dissolution, — racontera elle a une fille. — J’ai d’abord et les yeux ne pouvait pas soulever, puis le regarda et comprit — a disparu. A dansé, il est génial. Et même si j’ai été une actrice professionnelle, mais ne savait pas ».

Lui aussi a disparu. Il a surnommé son « Лапарузка » en l’honneur du détroit de la pérouse, sur lequel il a volé. Et, le lendemain, la soirée s’est dépêché de regarder son spectacle, elle a ensuite joué dans la Centrale de ТРАМе (aujourd’hui Lenkom). Il lui a fait une offre presque immédiatement, et ils se sont mariés dans une semaine, après la rencontre. Ils ont vécu ensemble heureuse année. Et puis, Anatoly Serov s’est écrasé, en effectuant la formation en vol avec летчицей Pauline Favière. Les enterré au mur du kremlin, et une urne avec les cendres a aidé à supporter personnellement le camarade Staline.

Dans quelques mois, Valentin enfanta un fils qu’elle a nommé en l’honneur de l’époux. Et même s’étant marié une seconde fois, elle est restée Serova.

L’actrice et poète

Tu me dit « je t’aime »,

Mais c’est la nuit, à travers les dents.

Et le matin, le frappeur « je souffre »

À peine retenu les lèvres…

Konstantin Simonov

Peu de temps après la mort d’Anatoly Serov, le film est sorti « la jeune Fille à la nature ». Valentina, qui joue à l’actrice principale, est tombée amoureuse de tout le pays. Et avec le pays — un peu connu 25 ans de poète. Il est allé à un de ses spectacles, a donné des fleurs, a écrit une note. Il a été marié une deuxième fois. Mais ni bague, ni de la notoriété de l’actrice n’est pas gêné Konstantin Victor, pour obtenir son amour. Et bientôt, ils étaient déjà ensemble. « Valea se tient si naturel, si simple — vous ne pouvez pas arracher les yeux. Je ne savais pas si ils vous évitent généralement en des pronoms », écrivait — Sophia Долматовская, la femme du poète Eugène Долматовского, qui était l’ami de Simonov.

Déployer

« Je ne voulais pas de tes péchés de pardonner ou de juger », écrit — elle Konstantin Simonov

© Alexander Loess/TASS

« Je ne voulais pas de tes péchés de pardonner ou de juger », écrit — elle Konstantin Simonov

© Alexander Loess/TASS

À propos de Valentina Serova tout le monde dit qu’elle était naturelle et charmante. Elle et dans les films de genre, est — ce хохочущая, simple, parfois maladroit. Dans les versets Simonova elle une « méchante, venteux, de fer barbelé ». Passionnée, courageuse, impie: « Je n’ai pas de regrets, que vous êtes dans un rêve pendant des années n’attendais que tu n’es pas une fille à moi, une femme est venue ». Il se sentait bien et a fait de sa société, mais n’a pas fait l’amour.

En 1941, Konstantin Simonov a écrit ses meilleurs poèmes, recueil de « Avec toi et sans toi », dédié à Valentina Serova. Et le poème à ce sujet est devenu « Attends-moi ». Plus tard, le poète écrira de lui: « je suis tout Simplement parti à la guerre, et la femme que j’aimais était à l’arrière. Et je lui ai écrit une lettre dans le verset ». C’était vraiment très personnelle et très franc, au point qu’il n’est pas immédiatement trouvé une place dans les journaux soviétiques. C’était un poème-prière, tout à fait non conforme à l’idéologie. Mais ensuite, quand il a commencé à réécrire à la main et à mémoriser, il a publié « la Vérité ».

Poèmes Simon est un sort: « Reste avec moi, aime-moi, attends ». « Tu tombes à moi dans les mains. Je ne suis pas une star. Je retiendrai de toi », écrit — il. Qu’elle est « tombée ». Mais le bonheur cela ne leur a apporté.

Déployer

Simonov dit que si « Attends-moi » n’est pas écrit-il, il aurait écrit par quelqu’un d’autre. Ce poème voulaient entendre sur toutes ses interventions, et pendant la guerre, et après

© TASS

Simonov dit que si « Attends-moi » n’est pas écrit-il, il aurait écrit par quelqu’un d’autre. Ce poème voulaient entendre sur toutes ses interventions, et pendant la guerre, et après

© TASS

Dérailler

Je ne peux pas t’écrire des poèmes

Ni ce que tu étais, ni ce qu’il était.

Et, évidemment, ces mots amers

Tous les deux nous depuis longtemps manqué…

Konstantin Simonov

« J’Wali et les Os tout a déraillé: Valea l’amour. Bien sûr, Rokossovsky héros, et beau, et amoureux d’elle à coup sûr, écrivait — Sophia Долматовская. — Mais le pire, elle lui a envoyé une lettre à l’avant par Simon. Elle assure que si quelqu’un a volé… »

Déployer

Valentina Serova attribué à un roman avec Constantin Рокоссовским

© TASS

Valentina Serova attribué à un roman avec Constantin Рокоссовским

© TASS

Ce qui s’est réellement passé dans ce triangle, personne ne le saura jamais. Serov a agi envers les patients de l’hôpital (comme l’auraient dû l’une des plus célèbres actrices du pays, elle a donné de nombreux concerts pour les combattants) quand il gisait blessé Rokossovsky. C’était au printemps de 1942, il est âgé de 46 ans, il était marié et très beau. Disent, la saint-Valentin sans mémoire est tombé en amour avec le futur maréchal de l’Union Soviétique — репрессированного, conscience et обласканного.

Selon les rumeurs, leur relation s’est poursuivie après la guerre. L’actrice Inna Makarova dit, si Serov même remporté un pari avec ses camarades de la scène, que « exactement cinq heures, minute par minute, sous ses fenêtres s’arrête de gouvernement pour l’HIVERS, en sortira le militaire, qui, en quelques minutes resterait sous sa fenêtre de réception, garde-à-vous. Et militaire est vraiment venu et a regardé à sa fenêtre un long et triste regard ». Racontent encore qu’en raison de ce roman Рокоссовского devait être en Pologne…

Y a-t-il la vérité? Ariane Рокоссовская, arrière petite-fille du maréchal, dit que lui au moins était considéré comme красавцем, mais avec les femmes a été modeste et indécis. Et même avec leur seule femme a rencontré seulement grâce à un ami. Bien que фронтовая l’amour qu’elle a été. « Mais pas de moscou, l’actrice affirme Рокоссовская. — Toubib, qui servait dans un hôpital de l’état-major du front et a donné naissance à lui la fille à la fin de la guerre. Marie Simon, fille de Serova, aussi des histoires à propos de cette communication fait partie sceptique: « nous Savons seulement que l’actrice et le maréchal comme quelque chose ensemble dans un Grand théâtre, et a donné lieu à de nouvelles rumeurs ».

Même si ce roman et il y avait en fait, il n’a pas empêché le Serova et Victor de se marier. Ils ont vécu ensemble pendant encore quelques années de bonheur. N’est pas sans nuages: chez Simon, par exemple, pas de bonnes relations avec son fils, Anatoly Serov, et pour celui qui a vécu avec sa mère et son beau-père (et par la suite attraction préposé et la mort). Ont donné naissance générale sa fille Macha quand Simonov l’a vu pour la première fois, a dit: « Черненькая, cela signifie que la mienne ».

Déployer

Avec Boris Блиновым dans le film « Attends-moi »

© Collection de l’Etat central du musée du cinéma

Avec Boris Блиновым dans le film « Attends-moi »

© Collection de l’Etat central du musée du cinéma

Extérieurement, la vie était parfaite. Les spectacles et les films de ses pièces, dans lesquelles elle a joué des rôles importants (l’un des plus célèbres a été le rôle de Lisa dans le film « Attends-moi »). Populaire de l’amour — quelques mois avant la fin de la guerre dans la location est sorti un des meilleurs tableaux de l’actrice, « quatre Coeurs », qu’en 1945, a été vue près de 20 millions de personnes. Sept de Staline sur la famille (à vrai dire, Serov a reçu une seule d’entre elles, et en outre, comme ils le disent, l’un des plus médiocres de leurs œuvres, dans le film « Glinka »). Les voyages à l’étranger — c’est vrai, surtout chez Simon. Il est partout a été un succès. De plus, à la fin des années 1940 Valentin a commencé à boire. Et peu à peu « soviétique Marilyn Monroe », ont commencé à donner de moins en moins de rôles.

Il est difficile de dire ce qui est devenu la principale cause de trouble dans le célèbre couple. L’ivresse de l’actrice, on lui attribue des romans, tout simplement « disparu sentiments »? Simonov a écrit: « J’ai simplement cessé de vous aimer ». Il est devenu à changer et un jour, dit la femme d’un ami: « J’ai trop aimé plus tôt et trop peu j’aime maintenant ». Et en janvier 1957 est parti.

Simonov a enlevé la consécration Serova du recueil « Avec toi ou sans toi », juste au-dessus de la « Attends-moi » et à gauche de la lettre « S. C. » Il n’est plus écrit des poèmes sur l’amour, et même sur le discours de la ma de paroles — franche et passionnée — n’a pas lu. Seulement « Attends-moi » lire dû: trop pour beaucoup ce poème est devenu le même personnel, comment c’était pour le Simonov.

Condamnée

Si bien que le malheur dans ma vie,

Mais qui nous a jugé,

J’ai moi-même la vie à toi

Lui-même condamné.

Konstantin Simonov

« Quand je regarde des vieux films avec sa participation, souvent, je pense que c’est là que vous devez être le cas, mais ici, les publicités de jouer… Mais la possibilité de tirer des enseignements de l’expérience, hélas! — non », écrivait — Valentin Serov dans le journal « le cinéma Soviétique en 1968. Les rôles pour elle. Elle, lauréat du prix de Staline, écrit au comité central du parti, le suppliant de lui donner au moins quelque chose. Mais l’âge, les scandales, l’alcoolisme, la réticence des réalisateurs de se quereller avec Симоновым — lui maintenant c’était frustrant de n’importe quelle apparence de l’ex-conjoint dans le théâtre ou le cinéma ont fait leur. Serov écrit, que l’acteur de ses années « regarde avec envie et la haine sur le téléphone, qui obstinément le silence, et avec la joie s’empare de la futile rôle… » Après la rupture avec le poète, elle a joué dans un film seulement trois petits rôles.

Déployer

Valentina Серову appelait Marilyn Monroe cinéma soviétique

© Collection de l’Etat central du musée du cinéma

Valentina Серову appelait Marilyn Monroe cinéma soviétique

© Collection de l’Etat central du musée du cinéma

Le personnel était encore pire: à cause de l’alcoolisme il a essayé de le priver de ses droits parentaux. Fille vivait chez sa grand-mère, qui зашторивала la fenêtre pour Valentin n’a pas vu la jeune fille. « Maman est venue, il y avait sous les fenêtres, disait avec moi, apportait quelque chose de délicieux, et je затаюсь — peur le nez sortir », explique Maria Simon. Mais après le procès de la fille tout de même!

La femme, qui tombaient amoureux de ses plus célèbres contemporains, jusqu’aux vie dans la solitude, dix ans en jouant le même rôle dans le spectacle « les Russes » sur le jeu de son ex-mari. Rêvé de jouer le rôle de Blanche dans le « Tram « Désir » et le rôle de Gertrude dans « Hamlet ». Le texte de la reine elle a enseigné выписывала dans le bloc-notes, faisait le marquage, et un jour écrit: « il Suffit de la présence physique du roi — le bonheur, et rien ne peut être fait à ce sujet ».

Elle est morte en 1975. Tomba sur le sol dans son appartement, brisant le visage. Simonova à l’enterrement n’était — il seulement lui envoie 58 roses. Bien que même à ses « officielles » 58 elle n’a pas vécu douze jours. Le cercueil se trouvait au Théâtre-studio d’acteur de cinéma, son dernier lieu de travail. Au début, il n’était pas même le service funèbre. Jusqu’à ce que dans le silence de quelqu’un qui n’a pas mis la chanson que Serov a chanté dans « Attends-moi ». Sur des poèmes de Constantin Simonov, bien sûr. Il est condamné à vie. Et sa éternels.

Bella Volkova

Sources: le documentaire de Galina Долматовской (fille de Eugène et de Sophia Долматовских) « S. S. Amoureuse d’un soldat », un programme de Vitaly Woolf sur Valentina Serova du cycle « Ma boule d’argent », une interview de Maria Simonova, « Izvestia » (2007), l’interview d’Ariane Рокоссовской « de la Vérité.Roux (2006), ainsi que Fedor Раззаков « de Valentin Serov », Zinaïda Chala « Anatoly Serov » et d’autres.