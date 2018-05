Vladimir Этуш note 95-anniversaire sur la scène natale Вахтанговского de théâtre

MOSCOU, le 6 mai. /Corr. TASS Olga S/. Le patriarche russe de théâtre et de cinéma, artiste populaire de l’URSS, Vladimir Этуш dimanche note de 95 ans. Le célèbre acteur jouera le rôle principal dans le spectacle avec l’orateur a appelé « Avantage » sur la scène natale de Théâtre d’Eugène Vakhtangov.

« L’ambiance est bonne, je m’apprête à entrer sur scène », a déclaré Этуш, en prenant des compliments TASS. « Je suis heureux que mon anniversaire est de l’Amérique sont venus la fille de Raïssa et le petit-fils de Vladimir (Raïssa Этуш américain marié à un homme d’affaires et vit aux états-UNIS), a déclaré l’acteur, ajoutant qu’après le spectacle aura lieu de la célébration, puis le traditionnel banquet.

« Aujourd’hui, je vais célébrer 95-anniversaire passeport », a précisé Этуш. « Passeport m’fête ses 95 ans, mais dans la vie de 96 ans », a expliqué Vladimir Abramovich.

Этуш plaisante, qui est né deux fois et les deux fois avec succès. Sa mère a changé dans les documents de l’année de la naissance de son fils en 1922 à 1923. Voulait-il allé dans l’armée un peu plus tard. Mais la vie a voulu à sa manière.

Deux jours de la naissance de Etush

À partir de la biographie d’un célèbre artiste connu, qu’il est né à Moscou. En 1941, inscrit invité à suivre pendant le Щукинское de l’école. Mais vint la guerre, et Этуш, malgré la réservation, le volontaire est parti sur le front.

Il a combattu dans les montagnes de Кабарды et de l’Ossétie, a participé à la libération de la région de Rostov-sur-le-Don et de l’Ukraine. Décoré des ordres de l’Étoile Rouge, la guerre Patriotique de classe I et de médailles. En 1944, en raison d’une grave blessure de sa révocation. En 1945, diplômé de l’école de Théâtre du nom de Chtchoukine et a été adopté dans une troupe de théâtre de Moscou du nom d’Eugène Vakhtangov.

Depuis le participant de la Grande guerre Patriotique, l’acteur Vladimir Этуш estime qu’il a deux jours de naissance: le 6 mai, quand il est apparu à la lumière, et le 9 mai – le Jour de la Victoire.

« Heureux de servir le théâtre Vakhtangov »

Dans l’art de Vladimir Этуш depuis plus de 70 ans. Sur son compte plus de 100 rôles. Sur scène, il a joué dans des pièces de Shakespeare, de Molière, de Bernard Shaw, Eduardo de Filippo, dans le célèbre conte de Carlo Gozzi « la Princesse Turandot ».

Le film a fait ses débuts en 1953 dans le film historique de Mikhaïl Romm « l’Amiral Ouchakov ». Ensuite joué dans la légendaire « Caucasienne captive », dans l’adaptation cinématographique de « les Douze chaises », dans les peintures de « Ivan Vassiliévitch changements d’occupation » et « les Aventures de Pinocchio », dans la comédie musicale « le Trente et unième juin ».

Этуш s’est manifesté et la normale de la carrière: depuis 1987, a été recteur de l’institut Théâtral nom de Chtchoukine, de 2003 à aujourd’hui – son directeur artistique.

Excellence créative de l’assistant récompensés. Этуш – lauréat du prix d’Etat de la fédération de RUSSIE dans le domaine de la littérature et de l’art, est marquée par le prix de « l’Idole », « Pseudo », « Crystal Turandot », « Star театрала ». Il porte le titre de « Héros de notre temps » et de « citoyen d’honneur de la Russie », a été récompensé de l’ordre « Pour mérites devant la Patrie » (II, III et IV degrés.

L’année dernière, Vladimir Abramovich a reçu la plus haute récompense вахтанговцев – prime « Homme de théâtre ». « Merci à mon frère le théâtre Vakhtangov, merci à la direction et à toute l’équipe », a déclaré Этуш lors de la cérémonie. « Je suis heureux, que je continue de me servir de ce merveilleux théâtre », a ajouté le plus ancien acteur, sous les applaudissements de la salle.

De l’avis de Etush, son aujourd’hui le succès Théâtre Vakhtangov en premier lieu est tenu chefs – худруку Римасу Туминасу et directeur général de Cyrille Кроку. « C’est un magnifique tandem de professionnels de talent travaillant à la faveur de l’art » – félicité la plus ancienne de l’acteur.

Этуш d’aujourd’hui

Maintenant, selon l’acteur, il est occupé à quatre représentations. Joue en sifflant « la Jetée », qui a mis Римас Tuminas par les étoiles de l’ancienne génération. À partir de 2013 dans le répertoire de Vladimir Abramovitch, le spectacle « Окаемовы jours » d’après la pièce d’Alexandre Афиногенова « Goldilocks », dans lequel il tient le rôle principal – l’académicien Окаемова. En 2016, réalisé par Vladimir Ivanov a mis pour lui, « l’Avantage » d’après la pièce d’Espoir Птушкиной où Этуш pour la première fois de sa longue carrière apparu dans le féminin de l’image.

« Je joue dans антрепризном le spectacle « la Victime Гольдинер » la pièce de Victor Шендеровича. En général, je sors sur la scène, en moyenne, cinq à six fois par mois », a conclu le Этуш.

« En effet, le repos n’est pas dans sa nature », – a conclu le dialogue épouse de l’acteur Helen, qu’Этуш appelle « l’espoir, le support et le directeur artistique de sa vie ».

« Si tout d’un coup arrive une longue pause dans le travail, poursuit la femme, Vladimir Abramovich exigeante se demande quand il va servir dans le théâtre ».

Le dimanche de Etush journée de travail. « C’est le meilleur cadeau pour l’anniversaire », dit – 95 ans, un anniversaire.