MOSCOU, le 6 mars. /TASS/. Lauréat du prix « Nika » va devenir un artiste populaire de l’URSS, Vladimir Этуш. Cela a été annoncé mardi en conférence de presse, le directeur du film « Nika » Igor Шабдурасулов.

« Le lauréat du prix « Nika » pour l’honneur et la dignité de devenir artiste populaire de l’URSS, Vladimir Этуш », a déclaré Шабдурасулов.

En lice pour le prix du « Meilleur jeu de film » est entré de la peinture « Arythmie » de Boris Khlebnikov, « Comme Витька l’Ail de vaise Lech de la Goupille dans la maison des personnes handicapées » Alexandre Hunt, le « Dégoût » d’Andreï Zviaguintsev, « Saliout-7 » Klima Шипенко, « l’Angoisse » Dimitrie Балагова, « à Froid tango » de Paul Чухрая.

Pour le meilleur réalisateur prix peuvent obtenir Балагов, Zviaguintsev, Khlebnikov. Les meilleurs acteurs de l’année dernière peuvent devenir Valery Maslov (« selle Turcique »), Eugène Tkachuk (« Comment Витька l’Ail de vaise Lech de la Goupille dans la maison des personnes handicapées), Alexandre Yatsenko (« Arythmie »). Award de la meilleure actrice prime peuvent obtenir Irina Gorbatchev (« Arythmie »), Daria Жовнер (« l’Angoisse »), Marina Неелова (« Carpe отмороженный »).

Sergei Garmash peut devenir le meilleur acteur de soutien pour son rôle dans le film « le Froid tango », et Alice Фрейндлих nominée pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans deux films « Grand » et « Carpe отмороженный ».

L’Académie russe des arts cinématographiques « Nika » a été fondée par Jules Гусманом en 1987. Depuis 2013, son président est devenu Andreï Kontchalovski, qui succède à Alexis Kilomètres. Selon la tradition, le vote aura lieu dans les deux tours, à l’origine professionnelle de la guilde et les studios de cinéma ont présenté au concours de cette année, les meilleurs, à leur avis, des films et des travaux en 2017. Le premier tour de scrutin qui se passait avant le 19 février.

Les lauréats d’annoncer le 1er avril à Moscou.