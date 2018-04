Vladimir Machkov nommé худруком « Tabacologie »

Vladimir Mashkov

MOSCOU, le 6 avril. /TASS/. Artiste du peuple de Russie Vladimir Machkov nommé directeur artistique du théâtre-studio « Табакерка », créé par Oleg Табаковым. Le vendredi, l’acteur a été présenté à la troupe, transmet TASS, le journaliste avec le lieu de l’événement.

Vladimir Машкову de 54 ans. Il est un acteur de théâtre et de cinéma, metteur en scène, lauréate du prix « Golden eagle », « Niké ». En 1990, diplômé de l’École-studio théâtre d’art de MOSCOU (cours d’Oleg Tabakov). Sur le compte de Machkova près de 50 films, dont les plus connus sont « Limite », « les soirées de moscou », « Oligarque », « Voleur », « la fille Américaine », « l’Équipage », « un Mouvement vers le haut ».

Vladimir Machkov préconisé et en tant que metteur en scène, en mettant sur la scène du théâtre-studio d’Oleg Tabakov spectacles « l’heure de l’heure locale », « la Passion selon Бумбарашу » et « Mortel ». Sur la scène de TAPIS au nom d’A. P. Tchekhov mis le spectacle « n ° 13″, et le Théâtre de la Сатирикон » spectacle « l’opéra de quat’sous ».

L’artiste populaire de l’URSS Oleg Tabakov est mort le 12 mars de la 83e année de vie. En 1987, il a ouvert le théâtre Табакерка ». En juin 2000, il devient directeur artistique MKHT nom de Tchekhov, et depuis 2004, en parallèle occupait les fonctions de directeur de théâtre.