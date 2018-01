Nouveau studio d’information sur le programme « le Temps » sur la Première chaîne

TASS, le 2 janvier. Le président de la Russie Vladimir Poutine estime que le programme de « Temps » de la télévision nationale de référence d’une information fiable et a admis que, malgré l’emploi, préfère la regarder en direct. Le chef de l’etat a félicité le programme avec l’anniversaire et le nom de spectateurs a souhaité ses créateurs de nouveau un grand succès.

Poutine a pris part au jubilé le lancement du programme « le Temps », dont le 1er janvier âgé d’un demi-siècle.

« Ce n’est pas seulement la fête de votre grande équipe, même pas seulement la fête de la télévision russe et le Premier canal, certainement, c’est la fête de tout le pays », – a dit le président. « Parce qu’au cours de ces 50 ans, le programme « le Temps » est devenu certainement le leader de programmes d’information dans notre pays », at-il expliqué. Le chef de l’etat estime que ce programme et à l’étranger attentivement et avec intérêt et regardé avec plaisir et sérieux.

Poutine a souligné qu’au cours des années de l’existence du programme « ici a augmenté de toute la pléiade d’excellents, très talentueux de personnes ».

« Nous avons toujours – y compris moi – toujours admiré et se réjouissaient brillant de la langue russe, c’est toujours a été au plus haut niveau, le travail de tout le personnel technique. Le président a appelé le « Temps » de « remarquable école de formation pour la télévision, ainsi que presque tous les canaux de presque tous les информационщики sortis du programme « le Temps ».

« La chose la plus importante, à mon avis, dans l’ensemble de ce une histoire de 50 ans – c’est ce que le programme « Temps » n’est pas simplement d’information très riche, il est dans une certaine mesure, a toujours été et demeure la référence à la fiabilité », a souligné le chef de l’etat. Pour exemple, il a cité récemment publié par l’académie des sciences de la Grande encyclopédie russe, qui a été comparé avec le « Wikipédia, d’autres sources internet.

« Toujours, dans tous les cas, l’information fait d’autant plus important étalon de mesure de la fiabilité, a toujours été important pour la norme de référence de la fiabilité et de la rapidité de l’information », a assuré m. Poutine. Et d’ajouter: « Voici, tous ces critères dans son intégralité répondait toujours et la responsabilité du programme « le Temps ».

Il a admis qu’il essaie de voir « le Temps » en direct.

« Mais, bien sûr, en premier lieu, et je ne peux pas me permettre d’abandonner. Mais j’essaie de construire un calendrier afin… si il existe une possibilité de voir en direct. Mais si non, regarde dans le dossier », – a déclaré le président. Et de remarquer: « Bien que je ne sais pas pourquoi, comme si rien ne change, mais en direct comme quelque chose de plus intéressant. »

Réalisation de la Russie dans les nouvelles

Vladimir Poutine ne veut pas d’affirmer que tous les défis auxquels est confronté le pays, brillamment exécuté. Mais je voudrais dire que lui et son équipe ont atteint le maximum de résultat.

Le chef de l’etat a pris part au jubilé le lancement du programme « le Temps » et a répondu aux questions du leader sur les nouvelles voulais savoir.

« Nous avons après le Nouvel an. À cet égard, nous pensons toujours à l’avenir. Et maintenant voici à la veille de la Nouvelle année, et bientôt nous, y compris moi, et mes collègues, nous disons, nous allons parler de l’avenir du pays, sur l’avenir de la Russie. À propos de ce que nous aimerions atteindre des hauteurs. À quels sommets de soulever le pays? » – a déclaré m. Poutine.

« Et, bien sûr, je suis réaliste, je comprends qu’il est très probable qu’à entendre, que nous avec des paillettes rempli absolument toutes les tâches qui se sont fixés, décidé de toutes les. Eh bien tout simplement dans la vraie vie n’est jamais », – a déclaré le président.

Et a partagé un rêve: « Mais j’aimerais beaucoup entendre parler dans les nouvelles et pas dans les nouvelles et dans l’analyse que nous avons fait le maximum d’efforts pour atteindre les objectifs que se sont fixés, et ont obtenu le maximum de résultats, sur la base de cette situation, nous nous trouvons au début de résoudre le problème et, à la fin de ce temps, qui nous se sont fixés, dans la formulation de ces objectifs ».

« Ici, ce serait très important… Et j’aurais beaucoup donné pour ça aussi », a dit Poutine.

Nouvelles et le hockey à la télé

Le président de la Russie a raconté que sa famille il y a cinquante ans pouvait se permettre d’acheter une télévision et au complet, regarder les matchs de hockey, avec la participation de l’équipe nationale de l’URSS.

« Nous avons vécu riche, mais la télévision nous avons eu. Et chez nous et chez nos voisins. C’est tout de même, même pour nous, pour mes parents, qui ont vécu un chèque de paie, et très souvent, et occupaient les salaires, pourtant, la télévision pouvaient se permettre d’acheter », – a déclaré m. Poutine. Selon lui, toute la famille ensemble regardait la télévision n’est pas souvent.

À la question, une nouvelle de 50 ans de son « accro », le chef de l’etat a remarqué que l’un des événements marquants de la fin des années 1960 et le début des années 1970 – « c’est l’apparition dans notre ciel… un avion civil supersonique tupolev Tu-144 ».

« Il semblait, eh bien, en fait, et jusqu’à présent, c’est ce que la science-fiction. Et puis plus c’était quelque chose d’inimaginable », a expliqué m. Poutine.

Il a également appelé le « sport lumineuses » et « connu de hockey de la série de 1972, » Russie-Canada. « Ma mère est malade [l’équipe nationale de l’URSS]… JE me souviens, nous… c’est nous regardions une famille », a partagé les souvenirs président.

En outre, le président a admis que, même avant le travail sur le principal public de la poste est habitué à ce que pour lui tout le temps de regarder, mais n’aime pas à apparaître à la télévision.

Poutine n’est pas nommé, quand pour la première fois apparu dans теленовостях, mais se souvient que, « en travaillant encore à saint-Pétersbourg… j’ai commencé à donner des interviews, a commencé à sortir avec des journalistes, il y a même quelque chose de dangers de ce petit film Шадхан Igor est filmé en son temps ». « C’est ça que je me souviens, parce qu’il était lui-même un homme très intéressant Igor Abramovich Шадхан », – a expliqué le président.

Interview

Калерия Кислова: Brejnev m’appelait Miss Tv

Selon lui, puis il a commencé à apparaître dans les nouvelles, « quand Moscou est venu, a commencé à travailler dans l’Administration du président dans le Contrôle de gestion, puis est devenu directeur du service Fédéral de sécurité ». « Pour quelque chose de courant, les questions spécifiques de certaines informations de m’en sortait, mais je ne suis pas cela… aimé. Oui et je ne peux pas dire que maintenant l’aime beaucoup », dit le chef de l’etat.

Il a répondu négativement à la question, tend si sa présence des caméras.

« L’affaire n’est pas que de la cathédrale ou de la cathédrale. Le fait qu’il n’était pas jusqu’à ce moment, une partie de ma vie. J’ai au contraire… tout de même essayé d’être un peu donc pas de public à l’homme », a expliqué le chef de l’etat.

« Curieusement, non », a répondu le président sur la question, avait-il renoncer à certaines habitudes à cause de la quasi-permanente de la présence des journalistes. « Pourquoi? Parce qu’elle [la vie, le travail] est vraiment sur la tête, mais dans mon ancienne vie tout le temps essayé de se comporter comme si moi… regardent constamment. Par conséquent, c’est étrange, mais c’est passé. Peut-être, en vertu de l’ancienne profession. Mais… mais dire que c’est quelque chose, j’ai dû faire changer, peut-être pas », – a déclaré m. Poutine.

Il est important d’être sur le site de l’événement

Leader rappelé le président, en 2005, il était venu au centre de télévision, où l’incendie a eu lieu.

« C’est une partie de mon travail… comprendre: ce qui se passe dans certains points clés ou… sur des objets. Et le centre de télévision, est certainement l’un de ces », – a expliqué le chef de l’etat. Selon lui, le centre de télévision – « dans le plein sens du mot stratégique de l’objet, ici, fonctionne beaucoup de gens ». « Et il fallait comprendre: quelle est la situation réelle pour décider? Mais les décisions doivent se prendre immédiatement, si il y a eu une sorte de choses… pas envie de parler, mais néanmoins, de nature catastrophique », – a dit le président. Il a ajouté que « maintenant, il ya encore la capacité de réserve, puis à Moscou, ils n’ont pratiquement jamais, et il fallait comprendre: que faire? »

Sous l’oeil des caméras

« Et en ce qui concerne en général des caméras, caméra, … pour moi… pour toujours… je ne peux pas dire… dégoûtant. Non, c’est exagéré. Mais il était désagréable, vous savez quoi? Alors, qu’est ce qui est naturel. C’est tout le maquillage et ainsi de suite », – a partagé ses impressions Poutine.

« C’est cela provoquait toujours et jusqu’à présent fait de moi un interne de protestation et de rejet. Je n’aime pas », – a remarqué le président. À son avis, « être sur le terrain, c’est une partie du travail est une partie normale de travail, donc rien ici n’est pas inhabituel ».

M. poutine a déclaré que ne pas s’interroge sur sa place dans les pages de l’histoire

Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a raconté que, ne pense pas à son rôle dans l’histoire. Le chef de l’etat a dit à ce sujet, en prenant part au jubilé le lancement du programme « le Temps », 1 janvier, 50 ans.

« Je ne pense pas tout à fait, parce que si vous commencez à penser à ce sujet, désolé pour le mauvais goût, les branchies gonfler… il Faut simplement travailler comme il se doit », a déclaré le président, en réponse à la question de savoir, est-il lui-même sur les pages de l’histoire.

Dans un entretien avec les responsables du programme Poutine a également dit que passe son temps libre pour la lecture de livres d’histoire, même s’il estime que le temps libre pour lui.

« L’histoire aime à lire. Car je suis comme maintenant, j’en suis, j’ai toujours envie de comprendre comment l’un ou l’autre chef, le premier chef, bien sûr, pensé lors de la prise de décision dans une situation donnée, ce qu’il voulait obtenir et ce que vous avez. Je me surpris à penser que je suis de ce point de vue, j’apprécie l’histoire et les événements des années passées ou des siècles passés, l’aime, l’aime beaucoup », a déclaré le président.

Rôle dans l’histoire

