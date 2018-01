STAVROPOL, le 15 janvier. /TASS/. Équipe du Nigeria de football pendant la coupe du monde en Russie, va utiliser le centre d’entraînement de Yessentuki. Ce sujet a déclaré aux journalistes le gouverneur du territoire de Stavropol Vladimir Vladimirov.

« En 2018, aura lieu le championnat du monde [de football], l’équipe du Nigéria se trouve à Yessentuki », dit – il.

Selon le gouverneur, les autorités de la région seront à double attentif à chaque équipe, выбравшей pour de placement sur les Eaux Minérales du Caucase. « J’espère que les ессентукский de Seltz permettra à l’équipe du Nigéria haut de monter dans le classement, mais en aucun cas, ne pas battre notre équipe nationale », – a plaisanté Vladimirov.

Comme rapporté précédemment par TASS, également stades d’entraînement des terrains Zheleznovodsk intéressés par les équipes nationales de l’Afrique et de l’Amérique Centrale. Au total, sur les Eaux Minérales du Caucase ont été construits cinq d’entraînement de base à Kislovodsk, Yessentuki, de Lermontov et de deux bases de Zheleznovodsk.

Les bases sont des stades avec des terrains de football de 110 m sur 70 m, il y sont prévues administratif et locaux sociaux avec des vestiaires et des salles de réunion, d’une tribune de 500 places et plus, ainsi que des places de parking. Chaque aire de jeu va de paire avec l’hôtel, dans lequel les athlètes seront de vivre, de s’entraîner et de les matchs seront sortir de l’aéroport à l’Eau Minérale. Le coût total des travaux de construction est de 790 millions de roubles, dont 635 millions de dollars – les ressources du budget fédéral.