Vladivostok a salué la Nouvelle année du toboggan et общегородским un feu d’artifice

VLADIVOSTOK, le 31 décembre. /Corr. TASS Konstantin Vassiljev/. Des centaines d’habitants et les visiteurs de Vladivostok a accueilli la Nouvelle année par une soirée festive, les гуляньями et le avec des toboggans de glace sur la place centrale de la ville. Ceux qui n’ont pas pu entrer dans le centre-ville, à minuit, sont sortis dans la rue pour lancer au ciel les feux d’artifice, le correspondant transmet TASS.

Fte гуляньям n’a pas empêché le même une forte chute de neige qui a frappé dans la nuit du nouvel an à Vladivostok. Il a un cyclone avec la mer Jaune. Sur son approche de la météo et de MES averti à l’avance, et tout le monde célébrer le Nouvel an dans les rues puissent se préparer, habillé chaud.

Au cours des dernières semaines, la cible la plus populaire sur la place des Combattants de la Révolution Vladivostok devenu un tobogan. Même le soir en semaine ici, il était possible d’observer la tour non seulement des enfants mais aussi les adultes qui veulent monter sur la piscine naturelle de la glace en bois de la pente. Dans la nuit du nouvel an, il est aussi plein de gens.

Autour de la светодинамической de l’arbre de noël d’une hauteur de 28 mètres s’est installé l’an, une petite ville avec figures en bois et de petites attractions pour les enfants. Le thème de la décoration de la place centrale de Vladivostok cette année est le Voyage dans l’enfance. » Pour le faire, les citoyens il faut marcher le long du sentier, qui serpente à travers accrus de copies de jouets en bois – un ancien de la locomotive, une voiture, un avion, des cubes. Parmi les de lumière brûlantes sur l’arbre de noël avec des ballons colorés et des pétales de fleurs lumineux de bateaux, des avions, des bonhommes de neige, des rennes, le soir, entendez la voix des enfants.

Tout sur place travaillent 20 lieux de divertissement. Sur l’un d’eux, tout le monde peut raconter un poème au Père Noël, à l’autre, de construire des glaçons château de la reine des Neiges, et dans des фотозонах faire селфи avec des personnages de contes de fées russes.