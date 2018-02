Voici pourquoi le charbon de l’île Monsin a furieusement tendance à blanchir

Depuis quelques semaines, les liégeois qui circulent sur l’autoroute de Maastricht ont sans doute remarqué, de l’autre côté de la Meuse, que les énormes tas de charbon de la société Terval, sur l’île Monsin sont recouverts d’une poudre blanche. Ce n’est pas la consééquence de l’hiver et de températures sous zéro. Ce n’est pas du givre : c’est une mine couche de quelques millimètres d’un dérivé de cellulose, dont les monticules sont régulièrement aspergés, afin d’éviter que des poussières ne s’envolent. C’est un procédé d’origine hollandaise, à l’essai depuis un mois et demi. La méthode semble efficace, mais des mesures sur une période plus longue doivent encore le confirmer.

La société Terval a parfois été mise en cause pour les taux de particules fines relevés en aval, du côté herstalien, notamment. Elle a toujours affirmé respecter les normes. Quoi qu’il en soit, la lutte contre ce type de pollution est d’autant plus nécessaire que, selon les statistiques du port autonome, le trafic d’importation et exportation houillières a connu l’an passé une forte hausse: 33%

La société Terval s’occupe de concasser, de tamiser, de laver, de sécher, de mélanger des charbons qui arrivent par caboteurs, et qu’elle réexpédie ensuite, par exemple vers des centrales électriques de l’autre côté de la frontière allemande, où la fin du nucléaire démultiplie actuellement les besoins en énergie fossile…