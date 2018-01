Voie extrême escalade équipent au Daguestan, dans les Gorges de sept cascades

MAKHATCHKALA, le 4 janvier. /TASS/. Un nouveau parcours pour les amateurs de tourisme d’aventure équipent de la nouvelle saison touristique dans Унцукульском le quartier du Daguestan, a rapporté TASS le service de presse du ministère du tourisme et des arts populaires et de l’artisanat de la république.

Le « nouveau турмаршрут peut être intéressant d’une extrémale et скалолазам et structures métalliques permettent en toute sécurité et avec plus de vitesse à le surmonter. Site, équipé de constructions métalliques, dans la gorge des sept cascades envisagent d’équiper equipement d’un câble et d’armatures en acier à la nouvelle saison touristique », – a expliqué le ministère.

Structures métalliques permettent en toute sécurité et avec une grande vitesse de surmonter le site. Sur la route il y aura des indicateurs et un tableau de barres d’appui, pour la montée était confortable et sécurisé.

« Une extrémale n’est pas nécessairement un voyage au-delà des sept mers, les attendent dans Унцукульском le quartier de la république de gravir les plus hautes du daguestan de la falaise, la rupture des sept chutes d’eau », – a noté dans le ministère.

La gorge des sept chutes d’eau se trouve près du village de Ирганай, les chutes d’eau se trouve en cascade. Le point de terminaison de l’itinéraire se trouve presque au sommet de domine les gorges de Гимринского de la crête, ici, est le principal cascade en cascade, sa hauteur de 54 m Extreme la tournée commence à surmonter dificile de la route qui mène à каскадам de l’eau et uniquement sur les véhicules tout terrain. Ici, il y a un lac où dans le temps chaud, vous pourrez vous baigner et de rester dans la maison d’hôtes se trouve sur les rives de Ирганайского réservoir d’eau dans le village de Шамилькала.

En 2017, le flux de touristes dans la république a augmenté de plus de 18%, notamment grâce à la ethnoculturelle et le tourisme d’aventure.